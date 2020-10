Nach den Ferien : Maskenpflicht an weiterführenden Schulen in Offenbach gilt wieder

Maskenpflicht an weiterführenden Schulen in Offenbach gilt wieder

Nach den Herbstferien wird in Offenbach an allen weiterführenden Schulen wieder eine Maskenpflicht im Unterricht gelten. Das hat die Stadt nun angeordnet. Diese Sicherheitsvorkehrung gegen die weitere Ausbreitung der Corona-Infektionen gilt zunächst für sieben Tage nach Ferienende. Sollte die Zahl der Neuinfizierten je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche in Offenbach nach den Ferien den Wert von 50 überschreiten, wird es auch an Grundschulen eine solche Maskenpflicht im Unterricht geben.

Jochen Remmert Flughafenredakteur und Korrespondent Rhein-Main-Süd. F.A.Z.

Zuletzt hatten vor allem Reiserückkehrer etwa vom Balkan und aus der Türkei nach den Sommerferien in Offenbach einen sprunghaften Anstieg der Infektionszahlen verursacht. Offenbach hatte darauf unter anderem mit einer 14 Tage andauernden Maskenpflicht im Schulunterricht reagiert. Diese Dauer hält die Stadt inzwischen für unnötig lang.

Aus dem städtischen Gesundheitsamt ist auch zu hören, es mehrten sich Studien, wonach positiv getestete Kinder das Virus „offenbar nicht verbreiteten“. Das widerspricht der Ansicht von Fachleuten wie dem Virologen Christian Drosten, der meint, dass Kinder nicht weniger ansteckend seien als Erwachsene.

Ungeachtet der zeitweise unterschiedlichen Erkenntnisstände hält es der Offenbacher Schuldezernent Paul-Gerhard Weiß (FDP) für unverantwortlich, dass „einige wenige“ Eltern vehement die Maskenpflicht im Unterricht ablehnten. Wenn es um den Schutz vor einer Corona-Infektion gehe, sei kein Raum für Diskussionen und Abstimmungen in Schulgremien, sagte Weiß.