Ein Besuch beim Schäfer : Rasenmäher mit Korkenziehern

Aktualisiert am

Der Schäfer Markus Metzger führt seine seltenen Tiere neugierigen Eltern und Kindern vor. Doch auch sein Service mit rasenmähenden Schafen kommt gut an.

„Ihr seht hier Schaf- und Ziegenböcke. Die Ziegenböcke stinken wie Sau, aber das ist ganz normal“, erklärt der Schäfer Markus Metzger. Er läuft mit Kindern und Eltern auf eine Weide in der Nähe des Groß-Gerauer Stadtteils Dornheim, sein umtriebiger Hütehund Abby ist nah dabei. Weiße und schwarze Schafe beäugen das knappe Dutzend Kinder zwischen einem und zehn Jahren in ihren grellbunten Jacken. Abby, der schwarzweiße Border Collie, treibt die Herde in ein Pferch. Ein besonders großer Bock stellt sich dabei auf die Hinterbeine. „Ja, ich weiß. Du bist ein Mordskerl“, beruhigt Metzger das Tier.

Dann können Kinder und Eltern die Schafe betrachten und berühren: Wie Korkenzieher stehen ihre Hörner V-förmig auf den schmalen Köpfen. Die Augen sind groß, die Ohren stehen keck ab, und das dicke Fell hängt in langen Locken am Körper herunter. Die Zackelschafe gehören zu einer alten österreich-ungarischen Schafrasse, die heute geschützt ist. Jedes Lebensjahr dreht sich das Horn einmal, sagt der Schäfer. Die 29 Böcke, die hier leben, sind zwischen einem und vier Jahre alt.