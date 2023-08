Der hessische Landtagsabgeordnete Marius Weiß (SPD) ist wegen Urkundenfälschung verurteilt worden. Wie das Amtsgericht Wiesbaden der F.A.Z. am Montag auf Anfrage mitteilte, verhängte es einen Strafbefehl über 80 Tagessätze zu 160 Euro. Verurteilungen bis zu 90 Tagessätzen werden nicht ins Führungszeugnis eingetragen, wenn keine Vorstrafe besteht.

Ewald Hetrodt Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung in Wiesbaden.

Weiß steht im Mittelpunkt einer Affäre um einen nachgemachten Parkausweis. Die hessischen Parlamentarier verfügen über eine Plakette, die sie jederzeit zur unentgeltlichen Einfahrt in den Gebäudekomplex des Landtags in Wiesbaden berechtigt. Das gilt auch für die Tage, an denen die Abgeordneten zu den Plenardebatten zusammenkommen.

Mitarbeiter des Landtags haben andere Parkausweise. Sie müssen ihre Autos in den Sitzungswochen in einer öffentlichen Garage in der Wiesbadener Innenstadt abstellen. Die Gebühr wird ihnen erstattet. Diese Lösung ist auch für Weiß’ Ehefrau vorgesehen. Sie übt in der Landtagsfraktion der SPD das Amt der Justiziarin aus. Doch der Abgeordnete wählte einen anderen Weg.

Nach den Erkenntnissen der Justiz machte er seinen Ausweis nach, um die gefälschte Version seiner Frau zu überlassen. Das fiel dem Sicherheitsdienst des Landtags auf. Weiß sei wiederholt auf das Fehlverhalten hingewiesen worden, habe sich aber über einen längeren Zeitraum hinweg uneinsichtig gezeigt, heißt es in Wiesbaden.

Der Abgeordnete, der zu den stellvertretenen Vorsitzenden seiner Fraktion zählt, hatte sich im Juni öffentlich dafür entschuldigt, dass er einen Fehler gemacht habe. Den Vorsitz im Untersuchungsausschuss zu dem rassistischen Anschlag von Hanau legte er nieder.

Im Gegenzug setzte sich in der Partei vor allem der Bezirksvorsitzende der SPD Hessen-Süd, Kaweh Mansoori, mit Entschiedenheit dafür ein, Weiß nicht fallen zu lassen. Bei der Aufstellung der Kandidatenliste für die Landtagswahl wurde Weiß auf den 14. Platz gewählt. Damit gilt es als sicher, dass der Abgeordnete auch dem nächsten Landtag angehören wird.

Die F.A.Z. hatte Mitte Juli über informelle Absprachen berichtet, nach denen Weiß mit 80 Tagessätzen rechnen musste. Der Abgeordnete hatte dazu erklärt, dass er „die Entscheidung ohne Wenn und Aber“ akzeptiere.

Nach der Aufhebung der Immunität des Abgeordneten durch den Landtag beantragte die Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl. Das Amtsgericht verhängte ihn nach den Angaben einer Sprecherin am Freitag.