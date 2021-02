311 neu gemeldete Infektionen : Erster hessischer Kreis fällt unter Inzidenz-Marke 50

Ein erster hessischer Landkreis ist unter den Inzidenzwert von 50 gefallen – zumindest nach der selbst geführten Statistik. Marburg-Biedenkopf hat einen Wert von 49,5 bekanntgegeben und läge somit erstmals seit Monaten wieder unter der markanten Grenze, die Voraussetzung von weiteren Lockerungen möglich wäre. Das Robert-Koch-Institut (RKI) weist freilich noch in der maßgeblichen Statistik einen Wert von 50,2 aus. Die Kreise verfügen aber in der Regel über aktuellere Werte, da das RKI mit einem gewissen Verzug Daten auswertet, die die Kommunen nach Berlin weiterleiten. Marburg-Biedenkopf registrierte dabei dabei über Nacht keine neuen Infektionen.

Die Stadt Frankfurt hat unterdessen einem jungen Schwerbehinderten für Mittwoch einen Impftermin angeboten. Zuvor hatte das örtliche Verwaltungsgericht die Stadt angehalten, eine Corona-Impfung des Studenten zu prüfen.

Derweil sind in Hessen 311 weitere Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Damit stieg die Zahl der bislang registrierten Infektionen seit Beginn der Pandemie am Dienstag nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) (Stand 0.00 Uhr) auf 172.367. Mit bislang insgesamt 4926 Todesopfern stieg die Zahl um weitere 84. Die sogenannte Inzidenz, die Infektionen binnen sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner, sank in Vergleich zum Vortag leicht von 91,9 auf 90,4. Im Rhein-Main-Gebiet liegen nur noch die Landkreise Odenwald, Lahn-Dill, Limburg-Weilburg, Groß-Gerau und Offenbach über 100.

Zahlen mit Vorsicht genießen

Die Inzidenzen im gesamten Bundesland wie vor allem auf Kreis- und Stadtebene sind allerdings schon aus zwei Gründen auch mit einer gewissen Vorsicht zu genießen: Eng eingrenzbare Ausbrüche wie beispielsweise in Altenheimen, die zunächst keine Folgen haben müssen für die Umgebung der Heime, beeinflussen den Wert stark. Der Mainzer Wirtschafts-Professor Klaus Wälde äußerte zudem grundlegende Zweifel an der Aussagekraft und Vergleichbarkeit der Werte, da beispielsweise zu unterschiedlichen Phasen der Pandemie andere Testgruppen im Fokus stünden, wie er im Interview mit der F.A.Z. sagt.

Derweil mahnt Ministerpräsident Volker Bouffier wie schon im Interview mit der F.A.Z. am Wochenende zu Vorsicht mit Lockerungen. Wenn der Inzidenzwert von 50 unterschritten werde, könne es „Veränderungen in sorgfältig abgewogenen Schritten“ geben, sagte er am Montagabend in Wiesbaden. Der Ministerpräsident berichtete weiter, dass in Hessen inzwischen rund 180.000 Menschen einmal und 50.000 zweimal geimpft worden seien. Es sei weiter Geduld gefragt. Mit einer spürbaren Beschleunigung der Kampagne rechnet Bouffier nach eigenem Bekunden aber erst im zweiten Quartal.

Bei den Erstimpfungen liegt Hessen damit weit hinten im Bundesvergleich. Nur Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen liegen hinter Hessen. Außer Thüringen ist Hessen das einzige Bundesland, das noch keine Impfdosen des Herstellers Moderna verwendet hat.

Bundesweit an der Spitze liegen Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz mit 3,5 und Schleswig-Holstein mit 3,1. Der Bundesdurchschnitt beträgt 2,3 Prozent der Bevölkerung. Bei den Zweitimpfungen liegen weiter nur Bayern, Baden-Württemberg und NRW vor Hessen. Neuere Zahlen laufen am Donnerstagnachmittag ein.

Stagnation auf den Intensivstationen

Laut Sozialministerium haben hessische Krankenhäuser zuletzt 2043 Covid-Patienten behandelt. 468 von ihnen mussten demnach intensivmedizinisch betreut und beatmet werden. Zur Umlagerung solcher Patienten sind regelmäßig jeweils mehrere geschulte Kräfte nötig. Vor einer Woche waren es 2059 Patienten, darunter 486 beatmete. Anfang Oktober waren es nur etwa 50 Covid-Kranke gewesen, die auf Intensivstationen lagen.

Wie es weiter heißt, sind 263 Beatmungsbetten von insgesamt 2010 frei. Das sind zwei weniger als vor einer Woche. Zudem gibt es nun knapp 20 Intensivbetten weniger.

Dem Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) zufolge wurden am Montag in Hessen 395 Covid-19-Patienten behandelt (Stand: 13.19 Uhr). 191 davon wurden demnach beatmet. Hessenweit waren - auch mit Patienten mit anderen Krankheiten – 1687 von 1942 Intensivbetten belegt.

Das hessische Sozialministerium veröffentlicht täglich eine Übersicht der Corona-Entwicklung, aufgeschlüsselt nach Kreisen und kreisfreien Städten. Es bezieht sich dabei auf Zahlen des RKI. In den ersten Wochen der Pandemie berücksichtigte es auch Daten des Hessischen Landesprüfungs- und Untersuchungsamts im Gesundheitswesen beim Regierungspräsidium Gießen, dem die Gesundheitsämter die jeweils neuen Fälle melden müssen. Um Einheitlichkeit herzustellen, nimmt das Ministerium nun nur noch die RKI-Angaben.

Aus Frankfurter Sicht ist grundsätzlich wichtig: Die am Flughafen genommenen positiven Tests werden nicht der Stadt zugeordnet. Vielmehr schlagen sie sich nach Angaben des Sozialministeriums in der Statistik des Gesundheitsamts nieder, das etwa für den jeweiligen Reiserückkehrer zuständig ist. Das kann auch das Frankfurter Amt sein oder ein anderes in Hessen, aber eben auch eine Behörde in einem anderen Bundesland.