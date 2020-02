Auf Radfahrer zugerast : Geldstrafe für aggressiven Autofahrer

Nach einem riskanten Fahrmanöver ärgerte sich ein Autofahrer über den entrüsteten Ausruf eines und entschied sich für eine gefährliche Vergeltungsaktion. Vor Gericht gibt er nun an, er habe gar nicht am Steuer gesessen.

Es ist ein ganz normaler Nachmittag im Mai, als in Steinbach im Taunus ein Mann auf dem Fahrrad unterwegs ist. Die Straße, auf der er fährt, ist eng und steil. Deshalb muss er im zweiten Gang radeln, und schaukelt einigermaßen hin und her. Da kommt plötzlich hinter ihm ein Geländewagen angefahren. Der Mann am Steuer hat es offenbar eilig. Er zieht an dem Radfahrer vorbei, so nah, dass nur Zentimeter Mensch und Auto trennen. „Hey, Abstand!“, ruft der Radfahrer und strampelt weiter. Da sieht er, dass sich ein Stück vor ihm, wo die Straße wieder breiter ist, der Geländewagen quer hingestellt hat. Einen Sinn ergibt diese Aktion für ihn nicht. Doch dann geht alles ganz schnell. Das Auto wendet und setzt sich in Bewegung. Es wird immer schneller, rast frontal auf den Radfahrer zu. In Todesangst macht er eine Vollbremsung, fällt über den Lenker nach vorne und auf den Asphalt. Während eine Anwohnerin dem Verletzten zu Hilfe eilt, fährt das Auto davon.

Beinahe zwei Jahre ist das her. So lange hat es gedauert, bis der Fall vor Gericht gelandet ist. Der mutmaßliche Täter sitzt neben seiner Verteidigerin, angeklagt ist er lediglich wegen Körperverletzung, Nötigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Von einem Tötungsdelikt ist keine Rede, schon gar nicht von versuchtem Mord, und auch nicht von gefährlicher Körperverletzung. Zwar werten Richter und Staatsanwaltschaft nach der Beweisaufnahme das Auto als Waffe. Aber, so die Argumentation, der Angeklagte habe den Radfahrer damit ja nicht berührt. Dieser hat sich bei der Attacke nur leicht verletzt. Im Zeugenstand sagt er jedoch: „Ich hatte Angst um mein Leben.“ Kerzengerade und „volle Kanne“ sei das Auto auf ihn zugesteuert, obwohl auf der Straße viel Platz gewesen sei. Ausweichen habe er in dem Moment nicht können, denn rechts von ihm sei eine Baustelle gewesen.

Richter und Staatsanwaltschaft glauben Angeklagtem nicht

Allerdings kann sich der Mann nicht mehr gut genug an das Gesicht des Autofahrers erinnern, um sich sicher zu sein, dass auf der Anklagebank wirklich der Täter sitzt. Das ist problematisch, weil der Angeklagte am Tattag gar nicht am Steuer gesessen haben will. Er sagt, den Geländewagen habe er zuvor an einen Freund aus Marokko verkauft, der in Spanien lebe und das Auto bei einem Besuch in Steinbach abgeholt habe. Dieser Freund sei für den Vorfall mit dem Radfahrer verantwortlich. Die Verteidigerin erklärt, ihr Mandant sei wegen der Vorwürfe auch mit dem Freund in Kontakt gewesen. Dieser habe angekündigt, er werde zur Gerichtsverhandlung kommen und den Vorfall aufklären. Doch selbst wenn das stimmt: Der Mann taucht nicht auf. Er habe irgendwann den Kontakt abgebrochen, heißt es.

Mehr zum Thema 1/

Richter und Staatsanwältin halten diese Angaben für unglaubwürdig. Allein schon deshalb, weil der Angeklagte den Kaufvertrag nicht vorlegen kann. Außerdem wundern sich beide, warum er erst an diesem Tag vor Gericht von dem Freund berichtet und den Ermittlern nicht schon in den beinahe zwei Jahren zuvor davon erzählt hat. Dann hätte auch die Chance bestanden, den Freund zu befragen und zu überprüfen, ob der Angeklagte die Wahrheit sagt. Schließlich gibt es noch eine Zeugin, die Teile des Vorfalls beobachtet hat und im Gegensatz zum gestürzten Radfahrer meint, den Angeklagten wiederzuerkennen – jedenfalls zu 95 Prozent. Das mag so manchem Richter und Staatsanwalt nicht reichen, aber den Verfahrensbeteiligten in diesem Fall schon. Sie halten die Beweislage für ausreichend, den Angeklagten zu verurteilen. Der Richter befindet 90 Tagessätze zu je zehn Euro und einen Führerscheinentzug für ein Jahr als tat- und schuldangemessen.