Mittelhessen : Mann im Verlauf eines Streits um Drohnenflug erstochen

Einen Streit um eine fliegende Drohne hat ein Mann in Mittelhessen mit dem Leben bezahlt. Der Messerstecher könnte laut Polizei in Notwehr gehandelt haben. Er wurde auf freien Fuß gesetzt, gegen ihn wird aber ermittelt.

Tödlich ist ein Streit zwischen drei Männern um den Flug einer Drohne in Wettenberg im Kreis Gießen ausgegangen. Wie die Polizei am Montag in Gießen mitteilte, soll ein 69 Jahre alter Deutscher dem Opfer ein Messer in den Oberkörper gestoßen haben. Der 55 Jahre alte Mann sei trotz einer Notoperation in der Nacht zum Sonntag gestorben.

Der mutmaßliche Täter aus dem Vogelsbergkreis hatte am Samstagnachmittag in einem Feld unterhalb der Burg Gleiberg eine Drohne fliegen lassen. Dies störte den 55 jahre alten Mann aus Wettenberg sowie dessen 62 Jahre alten Begleiter. Diese fürchteten, Pferde auf einer nahen Koppel könnten von der Drohne erschreckt werden. Es kam zu einem Streit, dabei könnte der mutmaßliche Messerstecher laut Polizei in Notwehr gehandelt haben. Er wurde auf freien Fuß gesetzt, gegen ihn wird nun wegen Totschlags ermittelt.

Zudem leitete die Polizei ein Verfahren gegen den Begleiter des tödlich verletzten Mannes wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Weitere Informationen waren zunächst nicht bekannt. Die Leiche des Opfers soll im Laufe der Woche obduziert werden.