Auf einem Naturgrundstück in Königstein bei Frankfurt sollen Mehrfamilienhäuser entstehen. Dafür muss ein 130 Jahre alter Baum fallen – wegen seiner Wurzeln. Dagegen regt sich Protest, doch der Entwickler sieht das Baurecht auf seiner Seite.

Bedroht: Ein etwa 130 Jahre alter Mammutbaum auf einem Baugrundstück in Königstein im Taunus, auf dem drei Mehrfamilienhäuser entstehen sollen Bild: Lando Hass

Für ein Bauprojekt mit drei Mehrfamilienhäusern in Königstein soll ein ungefähr 130 Jahre alter Mammutbaum fallen. Dagegen regt sich Protest in der Stadt im Taunus. Die Initiatoren einer Petition, Caroline Jagella und Stefan Krasz, haben nach ihren Angaben innerhalb weniger Tage mehr als 500 Unterstützer gewonnen – digital und analog. Zudem gebe es Hunderte „unglaublich bewegende Kommentare“ dazu. Vergangene Woche haben die beiden einen ersten großen Schwung Unterschriften an Bürgermeister Leonhard Helm von der CDU überreicht. Aber sie wollen weitermachen.

Unter anderem ist es ihr Ziel, dass ein zusätzliches Gutachten zu dem Bauprojekt erstellt wird – in der Hoffnung, dass der Baum dann doch stehen bleiben kann. Das Gutachten, auf das sich die in Frankfurt ansässige Immobiliengesellschaft Gemeinnütziges Siedlungswerk (GSW) stützt, gibt dem Baum, der sehr flache und weitläufige Wurzeln bildet, hingegen kaum Zukunftschancen. Caroline Jagella meint dagegen, vielleicht könnte anders gebaut werden, zum Beispiel auf Stelzen.

Seit September 2022 leitet die zuvor in der Schweiz tätige Neurologin die Migräne-Klinik unmittelbar neben dem Baugrundstück am Ölmühlweg. Der Mammutbaum ist von der Straße aus gut zu sehen, aber auch, von anderen Pflanzen etwas verdeckt, aus Jagellas Büro. Nebenan ist die Baustelle eingerichtet, allmählich wird die Baugrube hergestellt. „Vorher war das ein Idyll“, sagt die Ärztin, die sich nach eigenen Worten nicht als Leiterin der Privatklinik einsetzt, sondern als Bürgerin, „die mitbekommt: In meiner Nachbarschaft passiert etwas.“ Zudem ist sie Mitglied der Klima-Kommission der Königsteiner Stadtverordnetenversammlung.

Mammutbaum soll Neubauprojekt „Königsblick“ weichen

In der Petition heißt es, der gesunde Baum solle „für ein bodenversiegelndes Großbauprojekt auf einem Naturgrundstück“ fallen. Die Unterzeichner fordern den Bürgermeister auf, das zu verhindern – und gemeinsam mit dem Bauträger „einen Plan zur Mammutbaum schonenden Verwirklichung des Bebauungsplans zu finden“. Zur Begründung heißt es, der Baum falle eigentlich unter die Königsteiner Baumschutzsatzung. Er sei ein bedeutender Speicher für Kohlendioxid. Zudem prägten Mammutbäume das Königsteiner Stadtbild und böten Vögeln wie Eichhörnchen Schutz.

Das Bauprojekt heißt „Königsblick“. Wo vorher ein Einfamilienhaus mit Schwimmbecken stand, sollen drei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt elf Wohnungen entstehen. Die kirchliche Immobiliengesellschaft GSW, die mehreren Bistümern gehört, wirbt mit „Wohneleganz“ und einem Blick auf die Burg. Sie argumentiert, dass sie nachverdichte und so Wohnraum schaffe: In der Abwägung habe das Vorrang gegenüber dem Erhalt des Baumes, heißt es auf Anfrage. Dabei habe die GSW versucht, den Baum doch noch zu erhalten. Das Frankfurter Unternehmen habe das Grundstück im Dezember 2020 von einem Königsteiner Immobilienentwickler erworben, mitsamt einer schon vorhandenen Baugenehmigung für drei Wohngebäude. Um den Baumriesen zu schonen, habe der beauftragte Architekt umgeplant.

Aber laut Gutachten eines renommierten Sachverständigenbüros für Gartenbau sei dennoch mit einem Wurzelverlust von mindestens 20 Prozent zu rechnen, was die Standsicherheit gefährde. Und auch wenn weniger Wurzeln gekappt würden, leide der Baum und würde voraussichtlich sterben: „Sogar bei einer deutlich geringeren Bebauungsdichte wäre ein Erhalt des Baumes nicht sicher gewährleistet.“ Den Radius allein der für die Statik wichtigen Wurzeln veranschlage das Gutachten auf rund 13 Meter, den der feineren sogar auf bis 30 Meter.

Entwickler sieht Baurecht auf seiner Seite

Die GSW verweist zudem darauf, dass der Baum nicht unter Naturschutz stehe. Die Naturschutzbehörde des Hochtaunuskreises habe ihn nicht dazu erhoben. Die Kreisbauaufsicht habe die im November 2022 erteilte Baugenehmigung bestätigt. Der Entwickler sieht das Baurecht also auf seiner Seite – und hat vor, den Mammutbaum im Herbst zu fällen, nach Ende der Vegetationsperiode.

Gleichzeitig nimmt das Unternehmen nach seinen Worten die Petition und die Stimmungslage gegen das Vorhaben „durchaus ernst“. Deshalb soll es demnächst ein Gespräch zwischen den Initiatoren der Petition, dem Bürgermeister und der Dezernentin für Grünanlagen, Gabriela Terhorst, von der Aktionsgemeinschaft Lebenswertes Königstein (ALK) geben. Mit Verweis darauf will sich der Bürgermeister auf Anfrage derzeit nicht zum Mammutbaum äußern.

Die GSW hofft, dass nach dem Treffen „die Gründe für unser Handeln noch besser verstanden werden“. Es dämpft aber die Erwartungen: „Das vorliegende Baumgutachten lässt bedauerlicherweise nur sehr geringe Hoffnung auf eine alternative Lösung zum Erhalt des Baumes.“