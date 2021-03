Außengastronomie darf öffnen : Mainzer Wirte stellen Stühle und Tische nach draußen

Es ist ein Warmlaufen mit Magengrummeln, zu dem sich einige Mainzer Gastronomen und Hoteliers über das Wochenende durchgerungen haben, nachdem am Freitag die für viele überraschende Botschaft aus der Staatskanzlei die Runde gemacht hatte, dass es in Rheinland-Pfalz unter strengen Auflagen und bei Vorlage eines negativen Corona-Tests wieder möglich sein soll, Gäste im Freien zu bedienen: so lange der Inzidenzwert unter 100 liegt. In Mainz, wo am Montag die alles entscheidende Zahl 57,6 lautete, öffnete am Nachmittag um 16 Uhr der Biergarten „F. Minthe“ im Zollhafen als erster größerer gastronomischer Betrieb.

Der Ansturm blieb überschaubar, weil Besucher ein negatives Testergebnis vorzeigen mussten. „Wenn alles gut läuft, haben wir von Donnerstag an sogar ein Testzentrum direkt am Eingang“, sagt Betreiber Özgür Ivecen.

Die bekannte Kneipe „Zur Andau“ am Schillerpatz will ebenfalls von Donnerstag an ihre neun Tische vor die Tür stellen. Das zwischenzeitlich in den Schankräumen untergebrachte Testzentrum sei bereits umgezogen, hieß es am Montag. Das „Lehmanns“ in der Altstadt will am Mittwoch den Betrieb aufnehmen. Im „Kuz-Garten“ am Winterhafen bleiben die Zapfhähne dagegen noch länger abgedreht, weil die Stadt dort ein großes Testzentrum eingerichtet hat – was sich wohl nicht mit einem Biergarten in Einklang bringen lässt. Startbereit sind auch Hotels wie das Hyatt Regency, das seine Terrasse am Rheinufer von Donnerstag an öffnen will. Und das Favorite-Parkhotel und die „Laubenheimer Höhe“ wollen von Freitag bis Sonntag draußen offenhalten. Aber so schön sie sind: Alle diese kleinen Schritte der Normalisierung unter Vorbehalt. Schon am Montagabend könnte sich die Ausgangslage bei der Ministerpräsidentenkonferenz schließlich wieder verändern.