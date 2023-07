Zupackend: Clemens Hoch (SPD), Minister für Wissenschaft und Gesundheit in Rheinland-Pfalz, legt beim Abriss mit Hand an. Bild: dpa

Dass die Mainzer Universitätsmedizin selbst kränkelt und in unschöner Regelmäßigkeit Jahresfehlbeträge in meist zweistelliger Millionenhöhe ausweisen muss, hängt nicht nur, aber vor allem mit der schlechten Bausubstanz zusammen. Die mehr als 60 Kliniken, Institute und Abteilungen mit ihren insgesamt etwa 8700 Beschäftigten verteilen sich auf einem weitläufigen Areal an der Lan­genbeckstraße, das mit seinen vielen sehenswerten Pavillons und beschaulichen Gartenflächen bis heute an das vor bald 120 Jahren eröffnete Stadtkrankenhaus erinnert. Entsprechend veraltet sind trotz mehrerer Neubauten in Teilen die Strukturen, mit denen die Mitarbeiter zurechtkommen müssen, wenn es darum geht, jährlich bis zu 320.000 Patienten stationär oder ambulant zu versorgen.

Markus Schug Korrespondent Rhein-Main-Süd. Folgen Ich folge

Nun soll ein neuer Bau-Masterplan dafür sorgen, „dass in Mainz – medizinisch, wissenschaftlich und architektonisch – die modernste und nachhaltigste Universitätsmedizin mit Strahlkraft weit über die Landesgrenze hinaus entsteht“, wie Clemens Hoch (SPD), der zuständige rheinland-pfälzische Wissenschafts- und Gesundheitsminister, zu Wochenbeginn versprach.

Erste Bagger sind vorgefahren

Rund 2,2 Milliarden Euro stehen nach Angaben von Norbert Pfeiffer, Vorstandsvorsitzender und Medizinischer Vorstand der 2009 gegründeten Unimedizin, für dieses „Mega-Projekt“ zur Verfügung, das bis 2038 abgeschlossen sein soll. Am Montag sind die ersten Bagger auf dem Gelände vorgefahren, um die kurz Bau 701 genannte Nachsorgeklinik abzureißen, die aus den Sechzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts stammt und schon seit Längerem nicht mehr für die Patientenbetreuung genutzt werden konnte. Stattdessen ist das elfgeschossige und bald 40 Meter hohe Gebäude auf der Nordseite des Klinikums zuletzt vor allem als Lager gebraucht worden. Vielen Mainzern dürfte das Haus dennoch vertraut sein, weil sie dort über Jahrzehnte hinweg Freunde und Verwandte besucht haben.

Der Rückbau des „nicht mehr zu sanierenden“ Gebäudes, für den das Land allein schon zehn Millionen Euro gibt, dürfte laut bisheriger Planung einige Monate dauern. Dabei kommen mit Rücksicht auf den laufenden Betrieb in direkter Nachbarschaft unter anderem spezielle Abbruchroboter zum Einsatz, die ihre Arbeit im Interesse der Patienten und der Krankenhausbeschäftigten mit vergleichsweise wenig Lärm und Schmutz verrichten sollen. Später dann soll auf dem Grundstück ein modernes Wirtschafts- und Logistikzentrum entstehen, das laut Hoch künftig so etwas wie „das neue logistische Rückgrat für unseren Uniklinik-Campus“ sein soll. Neben Lagerräumen sind dort zusätzliche Laborplätze, die Klinikapotheke und eine Zentralküche vorgesehen. Noch ist unklar, wann der erste Spatenstich erfolgen kann. Die voraussichtliche Bauzeit wird mit etwa dreieinhalb Jahren angegeben.

„Das frei gemachte Baufeld eröffnet im wahrsten Sinne des Wortes neue Perspektiven“, sagte Vorstand Pfeiffer am Montag auf der Baustelle. Denn durch das geplante Logistikgebäude mit modernster Ausstattung werde „nicht zuletzt auch die medizinische Versorgung schneller und damit besser gemacht.“ Der Abriss der einstigen Nachsorge, die seinerzeit auf einer Grundfläche von 67 mal 17 Metern errichtet wurde, „ist der Start in ein hochkomplexes Bauprojekt“, so die Einschätzung des Kaufmännischen Vorstands Christian Elsner: „Wir sind froh, dass es jetzt endlich losgeht.“ Ziel sei eine neue Universitätsmedizin Mainz, die den Anspruch habe, „das medizinisch innovativste und nachhaltigste Krankenhaus in Deutschland zu werden“.

Als größtes Krankenhaus im Land habe man auch während der Corona-Pandemie die eigene Leistungsfähigkeit, ob in der Krankenversorgung oder der Forschung, noch einmal unter Beweis gestellt, so Hoch. Diese herausragende Stellung gelte es in den nächsten Jahren weiter zu stärken und zu entwickeln.