Mainzer Forschung : Wie Feinstaub die Lunge schädigt

Aktualisiert am

Feinstaub gefährdet die Gesundheit – auch schon in kleinen Mengen. Das zeigen Forschungsergebnisse aus Mainz. Die Forscher sprechen sich dafür aus, die zulässigen Mengen zu reduzieren.

Schon geringe Mengen von eingeatmetem Feinstaub können zu einer Überlastung der körpereigenen Abwehr und damit zu Organschäden führen. Das zeigt eine Studie von Forschern des Mainzer Max-Planck-Instituts für Chemie. Zusammen mit Kollegen aus Kalifornien haben sie die Auswirkungen winziger Staubkörnchen auf chemische Prozesse in der Lunge untersucht.

Dort entsteht in geringen Mengen Wasserstoffperoxid. Normalerweise wird es durch körpereigene Enzyme zum größten Teil in harmlose Moleküle wie Wasser umgewandelt. Feinstaub jedoch tritt in Konkurrenz zu den Enzymen und führt dazu, dass aus Wasserstoffperoxid aggressive Hydroxyl-Radikale entstehen. Diese Verbindungen schädigen das Lungengewebe.

Die Forscher halten es daher für richtig, dass die Weltgesundheitsorganisation den Leitwert für Feinstaubpartikel, die kleiner als 2,5 Mikrometer sind, von zehn auf fünf Mikrogramm je Kubikmeter Luft gesenkt hat.

