Mainzer Glasproduzent Schott : Zwei Milliarden Flaschen für den Impfstoff

Nicht nur das Mainzer Unternehmen Biontech, sondern auch Schott will einen Beitrag zur Corona-Bekämpfung leisten. Der Glasproduzent kündigte an, bis Ende des nächsten Jahres bis zu zwei Milliarden Pharmaverpackungen herstellen zu können.

Die Glasmacher sind gerüstet. Wenn es demnächst tatsächlich darum gehen sollte, die weltweit sehnlichst erwarteten Impfstoffe gegen Corona zur Auslieferung zu bringen, dürfte es aller Voraussicht nach nicht an den dafür benötigten Pharmaverpackungen mangeln. Bis zu zwei Milliarden Fläschchen könne man allein bis Ende des nächsten Jahres zur Verfügung stellen, kündigte das Mainzer Spezialglasunternehmen SchottAG schon im Sommer an. Ähnliches gilt für die beiden größten Mitbewerber, die Düsseldorfer Firma Gerresheimer und das italienische Unternehmen Stavanato, die international gleichfalls gefragt sind, wo auch immer Arzneimittel in Fläschchen, Ampullen und Spritzen gefüllt werden sollen.

Auch ohne Corona sei die Produktion von Pharmaverpackungen mit einem Wachstum von zuletzt jährlich drei bis fünf Prozent ein für den Konzern bedeutendes Geschäftsfeld, wie ein Sprecher bestätigt, allerdings ohne eine konkrete Zahl nennen zu wollen. Und das, obwohl die gläsernen Hüllen vergleichsweise günstig verkauft werden. Von Herstellungskosten „von nur wenigen Cent“ hat der Schott-Vorstandsvorsitzende Frank Heinricht selbst einmal gesprochen.

Was sich bei elf Milliarden gläserner Pharmaverpackungen, die das Unternehmen meist im Rund-um-die-Uhr-Betrieb in weltweit 16 möglichst nahe am Abfüller gelegenen Produktionsstätten fertigen lässt, dennoch auszahlen dürfte. Mit 16000 Mitarbeitern hat das Unternehmen, das sich über einige Umwege aus dem 1884 in Jena gegründeten „Glastechnischen Laboratorium“ von Otto Schott, Ernst Abbe und Carl Zeiß entwickelt hat, zuletzt 2,2 Milliarden Euro umgesetzt. Nicht nur mit Pharma, sondern auch mit Kochfeldplatten, Teleskopspiegeln und weiteren optischen Geräten sowie Glas- und Lichtelementen für die Luftfahrt- und die Autoindustrie.

Am Sitz in Mainz werden zwar keine einzelnen Fläschchen oder Ampullen, dafür aber die als Vorprodukt benötigten Glasrohre hergestellt. Die in der Regel 1,50 Meter langen Rohlinge können unterschiedliche Durchmesser haben. Am Ende werden sie zerteilt und in anderen Werken in die vom jeweiligen Kunden gewünschte Form gebracht. Mit potentiellen Herstellern eines Corona-Impfstoffs, die zu Testzwecken längst schon mit entsprechenden Behältern aus Borosilikatglas“ beliefert worden seien, habe man sich auf die Herstellung von „Standardware“, also Produkte ohne zusätzliche Beschichtung oder dergleichen, geeinigt, so ein Schott-Sprecher. Was die industrielle Herstellung und die Auslieferung erleichtere, in diesem Fall mithin das Prozedere beschleunige.

Bei der Flaschengröße gebe es dagegen Wahlmöglichkeiten, abhängig davon, wie viele Impfdosen später einmal in einem einzelnen Behälter transportiert werden sollen. Das 1887 vom „Glasdoktor“ und Firmengründer Otto Schott entwickelte Borosilikatglas ist nicht nur superrein und durchsichtig, sondern auch ziemlich unempfindlich, wenn es etwa um Temperaturschwankungen geht, sowie nicht zuletzt nahezu immun gegen aggressive Stoffe aller Art. Weshalb gerade dieses Modell seit mehr als einem Jahrhundert bevorzugt in chemischen Laboratorien, in der Medizin und in Apotheken zum Einsatz kommt.

Um auf die bevorstehende Ausgabe von Covid-19-Impfstoffen bestmöglich vorbereitet zu sein, hat der in Mainz an der Hattenbergstraße beheimatete Konzern eigenen Angaben zufolge in den vergangenen Monaten 350 Millionen Euro in die Erweiterung seiner Produktionskapazität investiert. Nicht nur am Stammsitz, sondern gerade auch dort, wo sich – wie etwa am Standort Mitterteich in der Oberpfalz – in Corona-Zeiten ohnehin alles ums Glasrohr dreht.