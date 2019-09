Mainzer Entwicklung : Was gegen Online-Sucht wirklich hilft

Eine neue Verhaltenstherapie gegen Computerspiel- und Internetsucht, die am Mainzer Uniklinikum entwickelt wurde, hat sich in einer Untersuchung als wirksam erwiesen. Getestet wurde die Methode an 149 Männern, die zu Beginn der Studie durchschnittlich acht Stunden am Tag vor dem Bildschirm saßen und stark darunter litten.

Der eine Teil der Probanden wurde einer Kontrollgruppe zugewiesen, die anderen bekamen die Therapie, die aus Gruppen- und Einzelsitzungen bestand. Sie zielte darauf, die Persönlichkeit der Abhängigen zu stärken, ihnen Strategien zum Abschwächen unerwünschter Verhaltensmuster zu vermitteln und sie gegen Rückfälle zu immunisieren.

Nach dem Ende des viermonatigen Programms erfüllten 69 Prozent der Teilnehmer nicht mehr die Suchtkriterien, während dies in der Kontrollgruppe nur bei 24 Prozent der Fall war. Besonders wichtig für den Erfolg der Therapie sind nach Ansicht des Studienleiters die Phase der Abstinenz und die Konfrontation mit dem Suchtmittel.