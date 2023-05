Goldgrube: Zentrale von Biontech in Mainz Bild: Sportphoto by Laci Perenyi

Die Zeit der Geschenke ist vorbei. Weitere millionenschwere Investitionspakete, etwa für den Ausbau des Nahverkehrs, werden in Mainz auf absehbare Zeit wohl nicht mehr geschnürt. Denn nach zwei Jahren mit außergewöhnlich hohen Steuereinnahmen – von jeweils rund 1,2 Milliarden Euro – muss die Stadt, die sich seit dem Beginn der Corona-Pandemie über glänzende Geschäfte des Impfstoffherstellers Biontech SE freuen konnte, fortan wieder deutlich kleinere Brötchen backen.

Markus Schug Korrespondent Rhein-Main-Süd. Folgen Ich folge

Obwohl diese Entwicklung absehbar war, haben Höhe und Geschwindigkeit des Abschwungs den Finanzdezernenten, Bürgermeister Günter Beck (Die Grünen), dann doch überrascht. Vor wenigen Tagen legte das Mainzer Vorzeigeunternehmen von der Goldgrube die Zahlen für das erste Quartel 2023 vor: Demnach sank der von Januar bis März gemachte Biontech-Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um etwa 80 Prozent auf knapp 1,3 Milliarden Euro. Auch der Nettogewinn lag mit gut 500 Millionen Euro deutlich unter dem für das erste Quartal 2022 ermittelten Wert von 3,7 Milliarden Euro.

Wobei das durch seinen Covid-19-Impfstoff weltweit bekannt gewordene Unternehmen, das selbst von einem Übergangsjahr spricht, die aktuelle Entwicklung in etwa so erwartet hatte. Man beschäftige sich mit neuen Impfstoffvarianten, um für alle Fälle gerüstet zu sein, hieß es. Außerdem rechne man künftig mit einer eher saisonalen Nachfrage, sodass Umsatz und Gewinn zum Herbst hin steigen dürften. Nicht zuletzt werde intensiv an der Herstellung individualisierter mRNA-Krebsimpfungen gearbeitet, dem eigentlichen Forschungsschwerpunkt der Mainzer Wissenschaftler.

Eigenkapital konnte stark aufgestockt werden

Spätestens seit dem 5. Mai, als die Weltgesundheitsorganisation mit Blick auf die sich abschwächende Corona-Pandemie den von ihr am 30. Januar 2020 ausgerufenen internationalen Gesundheitsnotstand aufgehoben hat, dürfte im Rathaus der Stadt allen Verantwortlichen klar gewesen sein, dass das „Wunder von Mainz“ demnächst sein Ende finden könnte. Nach zwei Jahren mit außergewöhnlich hohen Gewerbesteuereinnahmen spricht Beck jetzt davon, dass man im Herbst wohl einen Nachtragshaushalt beschließen müsse; und für 2023 mit einem größeren zweistelligen Millionendefizit zu rechnen sei.

Mehr zum Thema 1/

Statt der ursprünglich erwarteten Gewerbesteuereinnahmen von rund 620 Millionen Euro könnten es am Ende womöglich nur 350 bis 400 Millionen Euro sein. Was die in früheren Zeiten hoffnungslos verschuldete rheinland-pfälzische Landeshauptstadt aktuell allerdings nicht schrecken muss. Schließlich konnte das Eigenkapital, dank der kräftig sprudelnden Steuereinnahmen, in den vergangenen Monaten auf weit mehr als zwei Milliarden Euro aufgestockt werden.

„Konservative Haushaltspolitik“ und kluge Investitionen

Jeder habe gewusst, „dass es kein unerschöpfliches Füllhorn gibt“, sagten die Mainzer Grünen zu den neuen Quartalszahlen. Becks „konservative Haushaltspolitik“, zu der eben auch eine kritische Ausgabenprüfung gehöre, sei der einzige Weg, um das Anhäufen eines neuen Schuldenbergs zu verhindern – und nachfolgenden Generationen noch eigene Gestaltungsspielräume zu lassen.

Erklärtes Ziel der Mainzer war es von Anfang an, sich mit Unterstützung des Landes möglichst rasch vom Biontech-Erfolg unabhängig zu machen. Was Oberbürgermeister Nino Haase (parteilos) beim ersten Spatenstich für den Biotech- und Life-Science-Campus Anfang des Monats noch einmal bekräftigt hat. Auf den Ackerflächen zwischen Fußballstadion, Hochschule und Europakreisel soll in den nächsten Jahren von verschiedenen Investoren alles in allem eine Milliarde Euro investiert werden, um an diesem Standort neue Forschungsunternehmen und wissenschaftliche Institute anzusiedeln, die wiederum der Stadt Mainz im Idealfall bis zu 5000 zusätzliche Arbeitsplätze bescheren könnten.