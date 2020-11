Main-Kinzig-Kreis : Viele wollen nach Berlin

Eine der vielen: Srita Heide will für den Wahlkreis 175 in den Bundestag. Bild: Wolfgang Eilmes

Wenn der frühere CDU-Generalsekretär Peter Tauber, Staatssekretär im Verteidigungsministerium und Bundestagsabgeordneter seit 2013, demnächst aus der Bundespolitik ausscheidet, bleibt er dem Main-Kinzig-Kreis erhalten. Der einstige Kreisvorsitzende seiner Partei will sich eine neue berufliche Aufgabe suchen, wie er in einem Schreiben an die CDU-Mitglieder seines Bundestagswahlkreises 175 mit Teilen des östlichen Main-Kinzig-Kreises, der Wetterau und der Stadt Schotten ankündigte.

Luise Glaser-Lotz Korrespondentin der Rhein-Main-Zeitung für den Main-Kinzig-Kreis. F.A.Z.

Für seine Heimat will sich Tauber mit Wohnsitz in Gelnhausen weiter engagieren. Er steht auf dem fünften Platz der Kreistagswahlliste, die von Winfried Ottmann angeführt wird. Taubers Wiedereinzug in den Kreistag ist damit sicher. Offen ist aber, wer seinen Wahlkreis übernehmen wird. Gesucht wird ein Kandidat, der in der Lage ist, das Direktmandat zu gewinnen. Eine Frau und vier Männer trauen sich das zu. Wer sich durchsetzt, entscheiden die Delegierten der Wahlkreiskonferenz voraussichtlich am 28. November in Altenstadt.

Dem Votum stellen wird sich die 52 Jahre alte Unternehmensberaterin Srita Heide, die in Gelnhausen ein Büro unter anderem für Personalmanagement unterhält. Die in Indien geborene Frau kam 1992 nach Deutschland. In die CDU trat sie 2009 ein, seitdem ist sie lokalpolitisch aktiv, wohl auch, um die Grundlage für ein höheres Amt zu schaffen. 2017 trat sie als Kandidatin für die Landratswahl in Erscheinung, musste sich aber dem früheren Gelnhäuser Bürgermeister Thorsten Stolz (SPD) geschlagen geben. Seit 2011 ist Heide Kreistagsmitglied. Außerdem ist sie im Vorstand der Kreis-CDU und der Frauenunion engagiert. Politik brauche Klarheit und Transparenz, Erfahrung und Fundament sowie die richtigen Prioritäten, sagt Heide. Deswegen habe sie sich entschlossen, sich um die Bundestagskandidatur zu bewerben.

Kein Zweifel

Das gleiche Ziel verfolgt der 58 Jahre alte Steinmetz-Handwerkermeister Volker Rode aus Gelnhausen, der im Bundesvorstand der CDU-Mittelstandsvereinigung vertreten und Kreisvorsitzender dieser Organisation ist. Mittelstand und Wirtschaft sind auch Themen, die der 57 Jahre alte Lutz Heer, Vorsitzender der Gemeindevertretung in Brachttal, vertritt. Der 27 Jahre alte Jurastudent Johannes Wiegelmann, Stadtverordneter in Bad Soden-Salmünster, kann sich Tipps für seine Kandidatur vermutlich von Tauber holen, denn er arbeitete früher in dessen Wahlkreisbüro. Nur Dirk Vogel, Fraktionsvorsitzender in Ortenberg und Mitglied des Kreistags im Wetteraukreis, stammt aus dem Wetterauer Teil des Wahlkreises 175.

Einer oder eine dieser fünf Kandidaten wird sich einer Bewerberin der SPD gegenübersehen, an deren abermaliger Kandidatur es keinen Zweifel gibt. Die in Alzenau geborene Rechtsanwältin Bettina Müller sitzt wie Tauber seit 2013 im Bundestag. Sie ist Mitglied im SPD-Landesvorstand und Kreistagsabgeordnete. Ihr Bundestagsmandat bekam sie über die Parteiliste. Vielleicht gelingt es ihr nach Taubers Rückzug, das Direktmandat zu gewinnen. Einen Termin für einen Nominierungsparteitag gibt es noch nicht.

Das gilt auch für die SPD im Wahlkreis 180, der Hanau und umliegende Kommunen umfasst. Auch dort steht ein Wechsel an. Nach sechs Jahren als Bürgermeister in Rodenbach und 19 Jahren als Bundestagsabgeordneter wird der 52 Jahre alte Sascha Raabe seine politische Laufbahn beenden. Ausschlaggebend seien persönliche Gründe, sagte er. In den Jahren 2002 und 2005 hatte er das Direktmandat im Hanauer Bundestagswahlkreis geholt, 2009, 2013 und 2017 musste er seine gute Plazierung auf der SPD-Landesliste in Anspruch nehmen. Die bisher bekanntgewordenen Bewerber um eine Bundestagskandidatur im Wahlkreis 180 sind die Verwaltungsangestellte Yasmin Schilling aus Neuberg, der Student Lennard Oehl aus Nidderau sowie der 33 Jahre alte Architekt Abdullah Unvar aus Hanau. Unvar wurde nach eigenen Worten von dem Attentat am 19. Februar in Hanau zu vermehrtem politischen Engagement motiviert. In dieser Nacht verlor sein Cousin das Leben.

Mehr zum Thema 1/

Sollte Unvar nominiert werden, wird er im Wahlkampf aller Voraussicht nach der 45 Jahre alten promovierten Politikwissenschaftlerin Katja Leikert von der CDU gegenüberstehen. Tauber bewog sie 2013 zur Kandidatur im Wahlkreis, in dem sie auf Anhieb die Mehrheit bekam. Diesen Erfolg wiederholte sie 2017. Derzeit hat Leikert allerdings keinen leichten Stand in ihrem Kreisverband: Bei ihrer Wiederwahl zur Kreisvorsitzenden bekam sie kein gutes Ergebnis, außerdem gab es Ärger wegen der Zusammensetzung der Kreistagsliste zur Kommunalwahl. Nun muss sie sich beim Nominierungsparteitag zur Bundestagswahl, der am 4. Dezember in Hanau stattfinden soll, mit einem Herausforderer auseinandersetzen.

Der 50 Jahre alte Christian Reichardt betreibt eine Sprachschule in Maintal, wo er seit 20 Jahren lebt und seit einiger Zeit Mitglied der CDU ist. Er wolle den Delegierten eine Wahlmöglichkeit geben, das sei eine Grundvoraussetzung für eine funktionierende und lebendige Demokratie, begründete er seine geplante Bewerbung um eine Kandidatur. Darum, die Mandatsinhaberin zu schwächen, gehe es ihm keinesfalls.

Dass er Leikert schlagen könnte, ist unwahrscheinlich, zumal die CDU-Vorsitzenden der Verbände Erlensee, Großkrotzenburg, Hammersbach, Hanau, Hasselroth, Neuberg, Nidderau, Niederdorfelden, Rodenbach, Ronneburg und Schöneck sowie die Junge Union und die Senioren Union Main-Kinzig Leikert offiziell ihre Unterstützung zugesagt haben.