Kampf gegen Maikäferplage : Bruno und Beppo statt Giftkeule

Bruno hat Hunger. Stur hält er den Kopf gesenkt und knabbert an den Grasnarben. Beppo ist neugieriger. Zielstrebig geht er auf die Menschen zu, die sich auf einem Weg im Griesheimer Wald treffen, und beschnuppert die Hände, die ihm entgegengehalten werden. Bruno und Beppo sind zwei von sieben Eseln, die seit einigen Tagen eine besondere Naturschutzaufgabe haben: Sie sollen das Gras auf dem Waldboden fressen und diesen damit für Engerlinge unattraktiv machen und den Waldboden für eine natürliche Besamung freilegen. Denn die Stadt Griesheim hat, wie das benachbarte Pfungstadt, nicht nur ein Problem mit Trockenschäden im Wald, sondern vor allem ein Maikäferproblem.

2022 ist ein Maikäferjahr. Nach drei Jahren im Boden, wo sie sich an Wurzeln sattgefressen haben, fliegen die Maikäfer im vierten Jahr aus, um Nachwuchs zu zeugen. Dieser knabbert in den ersten Monaten die zarten Graswurzeln an, um sich dann an die Baumwurzeln zu machen, was viele Bäume nicht überleben. Deshalb gelten Maikäferlarven als Schädlinge.

22 Stunden am Tag fressen

Theoretisch könnte man auch mit der Giftkeule gegen die Schädlinge vorgehen, doch in Griesheim soll ein anderer Weg beschritten werden, wie Bürgermeister Geza Krebs-Wetzl bei einem Ortstermin sagte. Nachdem vor einigen Wochen eine etwa ein Hektar große Fläche bereits mit einer dicken Schicht Holzhackschnitzel bedeckt wurde, um einerseits das Gras am Wachstum und die Engerlinge am Eindringen in den Boden zu hindern, weiden jetzt in der Nähe die Esel.

Esel, so erläutert ein Fachmann vom Verein Landschaftspflege Südhessen, fressen 22 Stunden am Tag. Ihr Magen darf nie leer werden, sonst bekommen die Tiere lebensgefährliche Koliken. Direkt angrenzend an die Gerhart-Hauptmann-Schule wurde ein etwa 2,5 Hektar großes Areal eingezäunt. Demnächst soll die Fläche verdoppelt werden. Die Tiere bleiben Tag und Nacht draußen. Nässe und kühle Temperaturen machten ihnen nichts aus, einen Unterstand brauchen sie nicht.

Schlimmer seien Sonne und Hitze, weshalb ein Wald das optimale Gebiet sei, um die Tiere weiden zu lassen, sagen Naturschützer. Da Esel von Geburt an neugierig sind, kommen sie gerne an den Zaun, um sich von Spaziergängern streicheln zu lassen. Nur füttern sollte man die Tiere nicht, sollen sich doch ihre Bäuche mit dem Gras des Waldbodens und nicht mit anderen Leckereien füllen.

Wenn das Gras weg ist, bietet der Waldboden viel mehr Platz für die natürliche Besamung. Die Samen, die durch den Wind verweht werden, können in der Erde keimen und auf natürliche Art neue Waldpflanzen hervorbringen. Bei Pfungstadt, Bickenbach und Seeheim hat dieses System bereits funktioniert. Man hoffe so auf strukturreiche und standortgerechte Bäume und Sträucher.

Eine uralte Tradition

Invasive Pflanzen wie der Götterbaum sollen dadurch zurückgedrängt werden, wie der städtische Projektleiter Matthias Dorweiler sagte. Das Personal eines Landschaftspflegehofes kümmert sich um die Esel und schaut mindestens einmal pro Tag bei der kleinen Herde vorbei. Waldbeweidung sei eine uralte Tradition, erläuterten die Fachleute, die noch mehr Ideen haben.

Für einen guten Waldboden könnten auch Wollschweine eingesetzt werden, was derzeit wegen der Gefahr der Schweinepest aber nicht möglich sei. Dafür werden demnächst Eicheln ausgelegt, die von den Eichelhähern gerne im Waldboden verbuddelt werden und neue Bäume ausbilden können.

Die Esel helfen aber nicht nur der Pflanzenwelt und drängen die Engerlinge zurück. Ihr Kot und ihr Urin lockt Insekten an, die dann als Nahrungsquelle unter anderem für den bei uns seltenen Wiedehopf dienen. Untersuchungen von Waldböden haben ergeben, dass dort, wo Tiere weiden, 24 Kräuterarten gefunden wurden, wo das Gras ungehindert wucherte, waren es nur vier.

Auch die Zahl der Schmetterlinge habe dort, wo Tiere weiden, deutlich zugenommen. Inzwischen gibt es für den Herbst schon ein weiteres Projekt. Dann sollen rund um das Forsthaus Schafe zur Pflege des Waldbodens eingesetzt werden. Gegen die Trockenheit der vergangenen und vermutlich auch der künftigen Jahre können aber auch Weidetiere nur wenig ausrichten.