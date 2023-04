Anlass für Querelen: Die russische Primadonna Anna Netrebko, hier bei ihrem Konzert in der Frankfurter Alten Oper im Februar, wird auch bei den Internationalen Maifestspielen in Wiesbaden auftreten. Bild: Michael Braunschädel

Die Querelen um die Auftritte von Anna Netrebko bei den Internationalen Maifestspielen im Staatstheater Wiesbaden könnten durchaus Interesse geweckt haben am Gesamtprogramm, das vom 30. April bis zum 31. Mai neben den heimischen Kräften insgesamt 680 Künstler aus aller Herren Ländern zu Veranstaltungen sämtlicher Sparten in die hessische Landeshauptstadt führt.

Getreu dem Motto „Any promotion is good promotion“ sollte womöglich sogar der polternde Auftritt des Intendanten Uwe Eric Laufenberg bei der Vorstellung des traditionell prall gefüllten Mai-Spielplans, der diesmal unter dem Festivalthema „Flieg, Gedanke, auf goldenen Schwingen“ politischen Gefangenen gewidmet ist, zu zusätzlichem Aufsehen führen. Die Divergenz zwischen dem politischen Anspruch einerseits und dem Engagement der schon lange zuvor wegen ihrer Putin-Nähe in die Schlagzeilen geratenen russischen Primadonna sowie dem sich selbst unter exaltiertem Gebaren als (Kunst-)Freiheitskämpfer inszenierenden Intendanten andererseits missfiel aber doch einigen.

Die ukrainischen Ensembles sagten ihre geplante Teilnahme an den Maifestspielen jedenfalls ab, und das regimekritische russische Punkerinnenkollektiv Pussy Riot, das zunächst stolz als Ersatz angekündigt worden war, wollte nicht als Lückenbüßer dienen. Die zwei konzertanten Aufführungen der Oper „Nabucco“ von Verdi, der das Festivalmotto als Zitat aus dem Gefangenenchor entnommen ist, sind am 5. und 6. Mai mit Anna Netrebko als Abigaille und dem in Frankfurt bestens bekannten Starbariton Željko Lučić in der Titelpartie schon seit Langem ausverkauft. Künstlerisch weitaus aufwendigere Produktionen werden von solchem Starrummel womöglich überstrahlt.

Abwechslungsreiches Programm

Sehr aufwendig und eine Herausforderung für das bei den Festspielen viel und unter anderem auch bei den Netrebko-Auftritten beschäftigte Hessische Staatsorchester Wiesbaden ist zum Auftakt eine hauseigene Operndoppelpremiere. Unter Leitung von Johannes Klumpp sind am 30. April nacheinander zwei gewichtige Bühnenwerke von Leoš Janáček zu erleben. Auf „Die Sache Makropulos“ (16 Uhr) folgt „Aus einem Totenhaus“ (20 Uhr). Regie führt in beiden Fällen Nicolas Brieger. Die Dauer der ohne Pause dargebotenen Aufführungen ist im Festspielprogramm mit 110 respektive 100 Minuten angegeben. Fordernd für Besucher dürfte die Doppelproduktion aber vor allem musikalisch und inhaltlich sein.

Ältere Eigenproduktionen des Hessischen Staatstheaters sollen unterdessen, wie bei den Maifestspielen üblich, durch das Engagement renommierter Sängerinnen und Sänger attraktiver werden. Lučić ist am 9. Mai in einer seiner Paraderolle zu erleben: als Verdis „Rigoletto“ in Laufenbergs Inszenierung. Zwei große Stars treten in einer weiteren Intendanteninszenierung am 28. Mai als Wagners „Tristan und Isolde“ auf: Andreas Schager und Anja ­Harteros. Neben sieben Eigenproduktionen des Staatstheaters gibt es 26 Gastspiele in diversen Sparten. Im Musiktheater ist als Rarität die Oper „Polifemo“ von Nicola Antonio Porpora interessant.

Der italienische Barockmeister ist bekannt für seine aberwitzigen Gesangspartien, die er berühmten Kastraten wie Farinelli auf den Leib schrieb. In Wiesbaden sind beim Gastspiel des Orchesters Armonia Atenea zudem zwei der in diesem Genre renommiertesten Gesangsvirtuosen zu erleben: die russische So­pranistin Julia Lezhneva und der Countertenor Max Emanuel Cenčić, der das Stück auch selbst inszeniert hat – ursprünglich für die Salzburger Festspiele.

In der Tanzsparte hat ein Ensemble aus Fernost die weiteste Anreise. Das koreanische Nationalballett verspricht mit einer Produktion des klassischen Balletts „Le Corsaire“ mit Musik unter anderem von Adolphe Adam am 11. und 12. Mai „Spitzentanz auf Weltniveau“, so die Ankündigung. Das Ballet du Grand Théâtre de Genève zeigt am 20. und 21. Mai die Doppelproduktion „Faun“ und „Vïa“, eine Choreographie seines Direktors Sidi Larbi Cherkaoui und eine Neuschöpfung von Fouad Boussouf.

Im Schauspiel sind die Gastspiele des Berliner Ensembles hervorzuheben. In einer Inszenierung des Intendanten, Oliver Reese, ist Thomas Bernhards Stück „Der Theatermacher“ am 16. Mai in einer ungewöhnlichen Besetzung zu sehen. In der Titelrolle des selbsternannten Staatsschauspielers Bruscon ist nämlich kein Mann zu sehen, sondern die für ihre Darstellung gefeierte Österreicherin Stefanie Reinsperger. Eine ebenfalls recht bekannte Kollegin aus dem Berliner Ensemble gestaltet am 18. Mai ein Theatersolo: In „It’s Britney, Bitch“ und in der Inszenierung von Lena Brasch erzählt Sina Martens die tragische Geschichte der Popsängerin Britney Spears.

Für Kinder und Jugendliche bieten die „Jungen Maifestspiele“ den ganzen Monat über ein abwechslungsreiches Programm, zum Beispiel mit Bodypercussion und einer jugend- und zeitgemäßen Adaption von Shakespeares „Hamlet“. Zur Uraufführung kommt eine Stückentwicklung von Hannah Biedermann, die um die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten von Jugendlichen kreist. Unter dem Titel „Ein Fisch wird nur so groß wie sein Aquarium“ ist sie in mehreren Aufführungen in der Wartburg zu sehen.