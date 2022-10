Gefährliche Komplikation : Wie sich eine Corona-Lungenfibrose früher erkennen lässt

Aktualisiert am

Nach einem schweren Covid-19-Verlauf entwickeln ungefähr 20 Prozent der Betroffenen eine Lungenfibrose – eine Vernarbung des Lungengewebes, die häufiger zum Tod führt als viele Formen von Krebs. Forscher der Mainzer Universitätsmedizin haben zusammen mit Kollegen aus Aachen, Hannover und Wuppertal neue Möglichkeiten gefunden, diese Komplikation schneller zu erkennen. Sie nutzten hierzu Biomarker und eine spezielle Röntgentechnik.

Die Wissenschaftler untersuchten an der European Synchrotron Research Facility in Grenoble die Lungen schwer erkrankter Corona-Patienten mit der sogenannten Hierarchischen Phasenkontrast-Tomographie. Dabei konnten sie charakteristische Veränderungen an den Lungenläppchen identifizieren und zeigen, dass es dort später zur Bildung neuer Blutgefäße kommt. Dadurch erhalte das Gewebe zwar mehr Sauerstoff, aber es gelangten auch mehr Entzündungszellen dorthin, die den Vernarbungsprozess verstärkten. Auf konventionellen Röntgenbildern seien diese Veränderungen nicht zu sehen.

Die Mediziner fanden außerdem in Blut und Gewebe der Patienten charakteristische Biomarker – Proteine, anhand derer sich das Fortschreiten der Lungenfibrose voraussagen lässt. Dies biete die Chance, neue Therapieansätze zu finden und früher mit der Behandlung zu beginnen, wenn die Vernarbung noch umkehrbar sei.

Hier geht es zur Publikation.