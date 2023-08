Der in ganz Europa tätige Immobilienverwalter MVGM macht eine klare Ansage auf seiner Website: „Wir wissen genau, was nötig ist, um die Leistung eines Zen­trums zu verbessern, das sich in Schwierigkeiten befindet.“ MVGM verwaltet auch das Luisencenter in Darmstadt, welches in den oberen Stockwerken das Ordnungs- und Bürgeramt der Stadt beherbergt. Das Einkaufszentrum hat spätestens seit Anfang August Schwierigkeiten. Und MVGM tut nach genauso klaren Worten der Stadt Darmstadt offenbar nur wenig, um diese zu beseitigen.

Kim Maurus Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung.

In einer kurzen, aber ungewöhnlich deutlichen Pressemitteilung hat die Stadt Mitte August darüber informiert, dass es „in Folge von Starkregen“ in den vergangenen Wochen mehrmals zu Wassereinbrüchen in ihre Büroräumen in den oberen Stockwerken gekommen sei. Dadurch sei der Betrieb mehrerer Abteilungen des Bürger- und Ordnungsamts „erheblich gestört“. Auf Nachfrage heißt es, mehrere Räume der Ausländerbehörde und der Gewerbebehörde seien derzeit sogar unbenutzbar: „Der Teppichboden ist mit Wasser vollgesogen, die Wände sind komplett nass, und es besteht die Gefahr, dass sich nasse Deckenelemente lösen und herunterfallen.“ Ein Element sei schon herab­gestürzt.