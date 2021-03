Liveblog zu den Landtagswahlen : Schäuble: „Kein schöner Abend“ für die CDU

Grüne und SPD behaupten Spitzenposition in Stuttgart und Mainz +++ Fast elf Millionen Wahlberechtigte in beiden Ländern +++ hoher Anteil an Briefwählerstimmen +++ Alle Entwicklungen zu den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg lesen Sie im Liveblog.