Lieblingsgerichte der Redaktion : Feuer im Topf

Nichts streichelt an Herbsttagen die Seele besser als eine wärmende Suppe. Ideal ist da Ramen, wie Japaner eine Nudelart und eine Suppe nennen. Sie sättigt, hat ein volles Aroma und sieht auch noch schön aus.

Wenn es ungemütlich wird – sei es als Folge des Wetters, das in diesen Tagen immer herbstlicher wird, oder weil man sich von seinen Mitmenschen unverstanden oder enttäuscht fühlt, oder vielleicht gerade ein wenig einsam ist – wenn es also mal wieder so richtig schlecht läuft, dann kann ich mir nichts besseres zum Seelestreicheln vorstellen als eine wärmende Suppe. Ich war noch nie ein Typ für Süßigkeiten, bei mir muss es herzhaft und würzig sein – und wenn es noch etwas brennt, um die Kälte aus der Brust zu vertreiben: umso besser. Ideal ist da dieser Ramen, wie Japaner eine Nudelart und eine Suppe nennen. Bei mir ist sie eine Fusion aus Hühnersuppe, von der meine Mutter steif und fest behauptet, dass sie einen unangreifbar für Viren macht, und asiatischen Noten, die von woanders erzählen und den Geschmacksnerven einheizen: Er sättigt, hat ein volles Aroma und sieht auch noch schön aus.

Wer selbst eine Brühe aus Wurzelgemüse und Hühnerkarkasse auskocht, für den verlängert sich die Zubereitungszeit um eine Hühnersuppe, also etwa anderthalb Stunden. Aber ernsthaft: Es lohnt sich, und man kann die Brühe vorbereiten, abseihen und im Kühlschrank einige Tage lagern, bis man sie braucht.