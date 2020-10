Lieblingsgerichte der Redaktion : Den Herbst überbacken

Aktualisiert am

An diesen Kochversuch erinnert eine kleine, mittlerweile fast verblasste Narbe am Unterarm. Immer wenn ich sie sehe, bekomme ich schrecklichen Hunger. Und gleichzeitig verspüre ich das Bedürfnis, dicke Socken und einen Schal anzuziehen. Ich scheine konditioniert zu sein. Denn der Anblick der alten Küchenverletzung erinnert mich an meinen ersten Versuch, aus Birnen, Kürbis und Gorgonzola einen Auflauf zuzubereiten. Und immer, wenn dieser serviert wird, ist der Sommer zu Ende und der Herbst da.

Eigentlich ist das Rezept etwas für Anfänger. Kinderleicht in der Zubereitung und blitzschnell umzusetzen – wenn man konzentriert zur Sache geht. Ich aber bin beim Kürbisschneiden abgerutscht. Seither weiß ich, dass stumpfe Messer noch gefährlicher sein können als scharfe und dass man einen Kürbis vor dem Verarbeiten getrost ein paar Minuten bei 180 Grad im Backofen zwischenparken kann. Dann wird selbst ein steinhartes Exemplar butterweich und kann ohne großen Kraftaufwand geschnitten werden.