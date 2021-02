Lieblingsgericht der Redaktion : Essen wie bei Kästner

„Ein Millionär sollte eigentlich einen eleganteren Appetit haben“, sagt das Dienstmädchen Isolde am Anfang von Erich Kästners Roman „Drei Männer im Schnee“. Aber im Grandhotel in den Bergen blicken die besseren Herrschaften über ihre Teller mit Horsd’œuvres hinweg auf die Terrine der drei Männer im Schnee, „als sei Nudelsuppe mit Rindfleisch die ausgefallenste Delikatesse“. Mittlerweile, so wage ich zu behaupten, ist das wieder ein bisschen so. Jedenfalls kommt es mir so vor, wenn beim Metzger meines Vertrauens Leute hilflos auf Fleischstücke deuten. Dass man etwas anderes als Steaks oder Gulaschwürfelchen aus Rind zubereiten kann, scheint komplett in Vergessenheit geraten zu sein. Ich bekomme immer Wallungen von Nostalgie, wenn eine ältere Dame vor mir zielsicher ihre Wünsche formuliert, und dann weiß ich: Die kocht noch richtig Suppe.

Rindssuppe ist aus der Mode gekommen, den überteuerten Knochenbrühe-Hypes zum Trotz. Zwischen all den Gemüsecremesuppen und Super-Bowls ist dieses Gericht verschwunden, das – gut zubereitet – früher nicht nur als Stärkung diente, sondern bei Kästner regelrecht als Distinktionsmerkmal für Sympathieträger. Es ist ein soziales Essen, schlicht, günstig, diskret deftig. Lange vor „Meal Prepping“ in Klickboxen ist daraus bei meiner Oma und bei meiner Mutter ein Bausatz für ein paar Tage Fürsorge geworden. Bei uns ist das auch so, nur ein bisschen anders gewürzt.