Lichtershow in Wiesbaden : Spektakuläre Show zu Hessens Geburtstag

Lichtershow auf der Fassade des Hessischen Landtages in Wiesbaden Bild: Marcus Kaufhold

Der hessische Landtag hat den 75.Geburtstag des Landes Hessen und der hessischen Verfassung mit einer spektakulären Lichtershow gefeiert. Während der Premiere am Sonntagabend wurde die zum Schlossplatz hin ausgerichtete Fassade des Wiesbadener Landtags zu einer etwa 2000 Quadratmeter großen Leinwand, auf der ein sogenanntes „3D-Mapping“ gezeigt wurde.

Um die virtuelle Projektion auf der Fassade zu ermöglichen, setzte das beauftragte Bremer Unternehmen Urbanscreen sieben große Beamer-Türme mit 15 Projektoren ein, die das Licht auf einer Länge von 130 Metern und einer Höhe von 15 Metern auf das Gebäude warfen. Ein Kilometer Kabel wurde während der Aufbauarbeiten verlegt. Die Bremer Lichtkünstler haben unter anderem schon die Oper in Sydney und die Elbphilharmonie in Hamburg illuminiert.

Landtagspräsident Boris Rhein (CDU) hatte die farbgewaltige Premiere der Show, die den Namen „75 Jahre Demokratie in Hessen“ trägt, gegen 20.30 Uhr vor knapp 500 Besuchern und bei leichtem Nieselregen eröffnet. In fünf Akten wurde eine zwanzigminütige Präsentation mit Bildern aus ganz Hessen gezeigt, die für das Jubiläum konzipiert worden war. „Ich denke, so etwas hat Wiesbaden noch nicht gesehen“, sagte Rhein.

Bis 12. Oktober sind für jeden Abend fünf weitere Lichtershows geplant, die jeweils um 19.30 Uhr, 20 Uhr, 20.30 Uhr, 21 Uhr und 21.30 Uhr starten. Die Veranstaltungen sind frei zugänglich. Besucher werden jedoch gebeten, auf dem Schlossplatz eine Maske zu tragen.