„Letzte Generation“ : Marburgs fauler Deal mit den Klimaklebern

Wie sehr kann man sich verbiegen? Auf der einen Seite missbilligt der Marburger Oberbürgermeister Thomas Spies (SPD) die „rechtswidrigen Handlungen“ der sogenannten Klimakleber und droht ihnen mit der Justiz. Auf der anderen Seite schreibt er einen Brief an den Bundeskanzler, in dem er darum bittet, „folgende Forderungen der ,Letzten Generation‘ wohlwollend zu prüfen und positiv zu begleiten“. Danach folgt eine Liste, die vom Neun-Euro-Ticket über ein Tempolimit auf Autobahnen bis zur Einberufung eines „Gesellschaftsrates“ reicht, in dem zufällig ausgewählte Bürger beraten, „wie wir in Deutschland Nullemissionen bis 2030 erreichen“.

Als erste hessische Stadt folgt Marburg damit dem Beispiel von Hannover und Tübingen, die sich zuvor schon den Klimaklebern gebeugt hatten, um im Gegenzug von deren Blockade-Aktionen verschont zu werden. „Wir freuen uns sehr, dass unser Protest von Erfolg gekrönt ist“, lässt eine Sprecherin der „Letzten Generation“ wissen, während der Marburger Oberbürgermeister treuherzig versichert, er sei nicht er­pressbar. Schließlich seien die Anliegen der Klimakleber legitim, und al­les, was er in dem Brief geschrieben habe, sei in Marburg sowieso schon beschlossen worden oder aus Sicht der Stadt wünschenswert.

Mit anderen Worten: Wir kommen den Klimaklebern gar nicht entgegen, weil wir sowieso derselben Ansicht sind – und indem wir das Ganze einfach noch mal in einem Brief an den Bundeskanzler niederschreiben, ersparen wir unseren Bürgern die lästigen Blockaden. Das ist Bauernschläue auf Kosten der De­mokratie. Wenn Kommunalpolitiker der Meinung sind, der Bund tue zu­wenig für den Klimaschutz, dann sollen sie über ihre Parteien, den Städtetag und die Öffentlichkeit Druck ausüben. Aber sie sollen sich dabei nicht auf Akteure berufen, die nicht demokratisch legitimiert sind und Straftaten begehen.

Folgt man der Anti-Korruptionsorganisation Transparency International, dann müssen demokratisch gewählte Politiker schon den An­schein vermeiden, dass sich ihre Entscheidungen kaufen ließen. Diese Re­geln gegen Korruption lassen sich auch gegen Erpressung anwenden. Wenn auch nur der Anschein entsteht, Politiker ließen ihr Handeln durch die Androhung von Straftaten beeinflussen: Dann ist der Rechtsstaat in seinem Kern bedroht.