Sollte sich herausstellen, dass Roland K. ein Einzeltäter und nicht rechtsextremistisch vernetzt war: Sind dann die Schüsse von Wächtersbach ein Fall von Alltagsrassismus, der bisher unterschätzt wurde?

Klar muss sein: Es gibt beides. Wir haben weiterhin Formen von organisiertem Rechtsextremismus, etwa durch Parteien oder Kameradschaften. Aufgrund von empirischen Untersuchungen wissen wir aber schon seit langer Zeit, dass Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus in der Bevölkerung weitverbreitet waren und weiterhin sind.

Was zeigt dann die Tat in Wächtersbach?

Dass eine Gesinnung so ausgelebt wird wie jetzt in Wächtersbach, ist natürlich ein sehr krasses Beispiel. Aber es bestätigt die Annahme, dass es eine beachtliche Zahl von Menschen gibt, die ohne Anbindung an rechtsextreme Organisationen aktiv werden. Insofern war die Tat nicht überraschend. Abstrakte Zahlen wie jene, dass in Deutschland etwa neun Prozent der Bevölkerung eine rassistische Einstellung haben, sagen wenig aus. Entscheidend sind die Erfahrungen im Alltag.