Mord in Offenbach : Lebenslange Haft für Todesschützen

Wegen Mordes an der Schwester seiner früheren Freundin ist ein 43 Jahre alter Mann am Donnerstag vom Landgericht Darmstadt zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Die Tat hatte im Mai vergangenen Jahres Aufsehen erregt, weil das Opfer, eine 44 Jahre alte Geschäftsfrau aus Frankfurt, am frühen Abend in ihrem Auto sitzend inmitten der Offenbacher Innenstadt erschossen worden war.

Die Frau hatte an jenem Abend gegen 19 Uhr an der Ecke von Luisenstraße und Frankfurter Straße auf ihren Sohn gewartet, als der Angeklagte auf sie zielte. Mit einem Schuss, der die Seitenscheibe ihres Wagens durchschlug, streckte der Mann sein Opfer nieder. Das Projektil hatte die Vierundvierzigjährige in den Hals getroffen. Die Frau hatte ihren Jungen abholen wollen, der in einer nahen Sportschule trainiert hatte.

Hintergrund der Tat laut Staatsanwaltschaft: Der Angeklagte habe das Opfer für seine gescheiterte Beziehung verantwortlich gemacht. Die Schwester der Ermordeten hatte sich zuvor von dem Mann getrennt – auf Betreiben des späteren Opfers, wie er glaubte. Das habe der Mann nicht akzeptiert.

Spätes Geständnis

So sah es offenbar auch das Gericht. Es habe dem Angeklagten zwar nicht gepasst, dass die Freundin ihn verlassen hatte. Das „Feindbild aber war die Schwester, nicht die Geliebte“, sagte der Vorsitzende Richter. Deswegen habe der Angeklagte beschlossen, die Frau zu töten. Vor der Tat habe er die Vierundvierzigjährige regelrecht verfolgt. GPS-Daten hätten unter anderem nahegelegt, dass der Beschuldigte auch mehrfach an der Schule des Sohnes der Erschossenen vorbeigefahren war.

Zu Prozessbeginn Ende April dieses Jahres hatte sich der Mann zunächst nicht zu den Vorwürfen geäußert. Schließlich hatte er die Tat eingestanden, aber davon gesprochen, der Schuss habe sich versehentlich gelöst. Er habe der Frau lediglich zeigen wollen, dass er sich wehren könne. Vor dem Schuss habe er sich mit seinem späteren Opfer gestritten.

Das allerdings nahm die Kammer dem Man nicht ab. Unter anderem, weil es Zeugen der Tat gab. Diese hatten gesehen, wie ein Auto – das des Angeklagten – nahe an den Wagen der Frau heranfuhr, ein ausgestreckter Arm aus dem Seitenfenster herauskam und „im nächsten Moment“ der Schuss fiel.

Mehr zum Thema 1/

Außerdem sei es für das Gericht „fernliegend“ gewesen, dass sich Angeklagter und Opfer zuvor gestritten hätten, denn der Schuss, der die Frau traf, war durch die geschlossene Seitenscheibe ihres Autos gedrungen. „Bei geschlossenem Fenster findet kein Wortwechsel statt“, sagte der Vorsitzende. Der tödliche Schuss sei zudem aus einer Entfernung von nur 50 bis 80 Zentimetern abgegeben worden. „Das macht nur der, der töten will.“

Auch andere Aussagen des Angeklagten passten nach Einschätzung des Landgerichts nicht zu einem versehentlichen Schuss. „Ich habe dir gesagt, dass ich kein Hund bin, der nur so bellt“, soll der Mann nach der Tat seiner früheren Freundin gegenüber geäußert haben. Die Frau habe wissen können, dass es zu dem Verbrechen komme. Außerdem soll er gesagt haben, er habe so handeln müssen, weil das spätere Opfer Männer auf ihn angesetzt habe. „Wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre ich tot.“

Nach der Tat hatte sich der Angeklagte, der während der Urteilsbegründung den Kopf schüttelte, zunächst ins Ausland abgesetzt. Als auch die Fahndung mit einem Phantombild keine Ergebnisse brachte, nahm sich schließlich die Fernsehsendung „Aktenzeichen XY...ungelöst“ des Falls an. Die Familie des Opfers hatte eine Belohnung in Höhe von 27 000 Euro für Hinweise auf den Gesuchten ausgelobt, die Staatsanwaltschaft 3000 Euro. Gut einen Monat nach dem tödlichen Schuss hatte sich der Mann jedoch selbst bei der Polizei in Offenbach gestellt.

Der Prozess gegen ihn hatte holprig begonnen. Weil außer Verteidigung, Vertretern der Staatsanwaltschaft, einer Dolmetscherin und der Kammer noch Nebenkläger mit Anwälten und zahlreiche Sachverständige an dem Verfahren beteiligt waren, war es eng geworden im Gerichtssaal. Die coronabedingten Abstandsregeln konnten in dem Raum nicht eingehalten werden. Mehrfach unterbrach der Vorsitzende deswegen die Sitzungstage kurz nach Beginn. Geplante Verhandlungstage wurden abgesagt.

Schließlich war der Tross vom Landgericht in das Justus-Liebig-Haus umgezogen. In dem großen Saal des Gebäudes, in dem auch die Stadtbibliothek untergebracht ist, tagten bis zu Beginn der Corona-Pandemie die Darmstädter Stadtverordneten. Gegen Ende des Verfahrens waren die Prozessbeteiligten wieder ans Gericht zurückgekehrt.