Le Cupole : Üppige Frucht aus der Toskana

Andrea Franchetti war ein Ausnahmetalent, ein Visionär, ein Rebell – und zuletzt eine Ikone des an großen Persönlichkeiten nicht armen italienischen Weinbaus. Entsprechend groß war die Bestürzung, als der Sohn einer amerikanischen Mutter und eines italienischen Vaters im Dezember 2021 im Alter von 72 Jahren starb. Von seinen beiden Betrieben, Passopisciaro in Sizilien und Tenuta di Trinoro in der Toskana, gehört vor allem letzterer zu den legendären Weingütern Italiens, dessen Spitzenweine mehrere Hundert Euro je Flasche kosten.

Einen Eindruck davon, was Franchetti und seine unkonventionelle Winzerkunst ausgemacht hat, vermitteln auch nach seinem Tod die Weine, die nun von seinem Chef-Önologen und seinen Söhnen gekeltert werden. Am erschwinglichsten, aber sicher nicht am uninteressantesten ist Le Cupole, der als sogenannter Zweitwein der Tenuta di Trinoro viel von der enormen Opulenz, Kraft und Struktur der ganz großen Tropfen hat, aber nicht annähernd so kostspielig ist.