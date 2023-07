Bei der Landtagswahl im Herbst werden Wähler über 60 Jahre die meisten Stimmen abgeben. Davon will gerade die CDU profitieren. Doch der Trend zeigt in eine andere Richtung.

Die CDU glaubt zu wissen, was ältere Menschen wollen: Gebührenfreies Studieren für Senioren, Sicherheitsberater, eine flexible Teilzeit-Rente, lokale Seniorenbeiräte, ein alljährlicher Großelterntag, und dass Bustickets und Formulare in Behörden weiterhin auf Papier erhältlich sind. 23 Punkte, mit denen sich die Partei die Stimmen der älteren Wähler sichern will, haben die Christdemokraten in ihrem Programm für die hessische Landtagswahl aufgelistet.

Falk Heunemann Wirtschaftsredakteur in der Rhein-Main-Zeitung.

Denn die Senioren gewinnen politisch an Gewicht: Mehr als 1,6 Millionen der 4,3 Millionen Bürger, die am 8. Oktober den neuen Landtag bestimmen können, werden älter als 60 Jahre alt sein, wie das Statistische Landesamt ermittelt hat. Die Älteren stellen damit 38 Prozent aller Volljährigen mit deutscher Staatsbürgerschaft, größer ist keine andere Altersgruppe. Zum Vergleich: Anfang der Neunzigerjahre gehörte nur jeder vierte Wahlberechtigte in Hessen dazu.