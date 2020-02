„Kein Tag politischer Debatte“ : Hessischer Landtag sagt nach Bluttat von Hanau Sitzungen ab

Tatort: Unter anderem in dieser Bar in Hanau schoss der Mörder um sich Bild: AFP

Der Hessische Landtag hat angesichts der Gewalttaten in Hanau erstmals in der Geschichte seine geplanten Beratungen abgesagt. „Heute ist nicht der Tage der politischen Debatte“, sagte Parlamentspräsident Boris Rhein (CDU) am Morgen. „Aus Respekt vor den Opfern“, hätten die Vertreter aller Fraktionen einvernehmlich so entschieden hieß es.

Nachdem einer Gedenkminute im Plenarsaal gab Innenminister Peter Beuth (CDU) den Abgeordneten einen ersten Lagebericht. Danach ermittelt der Generalbundesanwalt „wegen des Verdachts einer terroristischen Gewalttat“ und geht von einem fremdenfeindlichen Motiv aus. Sie wird vom Polizeipräsidium Frankfurt unterstützt. Verfassungsschutz und Polizei in Hessen hätten zu dem Täter keine Vorerkenntnisse besessen, sagte Beuth. Es handele sich um einen „legalen Waffenbesitzer“ der Sportschütze gewesen sei.

In einem vier fünf Tagen hochgeladenen Video verbreitet der mutmaßliche Mörder, ein Bankkaufmann und Betriebswirt, antiamerikanische Verschwörungstheorien. Beuth verurteilte das Verbrechen „auf das Schärfste“. Es handele sich um einen „Anschlag auf unsere freiheitliche und friedlich Gesellschaft“. Beuth teilte mit, dass er Trauerbeflaggung aller öffentlichen Gebäude im Land angeordnet habe.

Bouffier telefoniert mit Merkel

Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) berichtete vor der Presse, dass er Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in einem Telefonat über die bisherigen Erkenntnisse informiert habe. Er kündigte an, dass er sich im Laufe des Tages gemeinsam mit Beuth und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) nach Hanau begeben werde.

Der Regierungschef sprach von einem „furchtbaren Verbrechen, dass uns sprachlos und unendlich traurig macht“. Die Dimension sei außergewöhnlich. Er könne sich nicht erinnern, dass der Landtag auf ein Ereignis jemals mit dem Verzicht auf die Beratungen reagiert habe. „Alle Menschen in Hessen denken heute an die Opfer“, sagte Bouffier. „Dies möge den Angehörigen ein Trost sein.“

Alle Politiker brachten ihre Erschütterung und ihr Mitgefühl mit den Angehörigen der Opfer zum Ausdruck und äußerten sich unter dem Vorbehalt, dass die ersten Nachrichten über die Hintergründe des Geschehens zuträfen. Es zeige sich, „dass wir nicht wachsam genug sind“, meinte Oppositionschefin Nancy Faeser (SPD). Von morgen an müsse die Politik ihren „absoluten Fokus“ auf die Bedrohung durch den Rechtsextremismus richten.

Janine Wissler, die Vorsitzende der Linksfraktion, sprach von einer „Gefährdung der Demokratie“. Sie konstatierte eine „wachsende Gewalt von rechts“. Alle seien gefordert, ihr etwas entgegenzusetzen. Die erste offizielle Stellungnahme kam von der AfD-Fraktion. In einer Pressemitteilung zeigte sie sich „erschüttert über diese furchtbare Tat. Es sei im Sinne der Angehörigen der Opfer, wenn sei rasch aufgeklärt werde. „Die AfD-Fraktion hat volles Vertrauen in die Ermittlungsbehörden, dass sie die Tat schnell und vollständig aufklären wird.“