„Kein Tag politischer Debatte“ : Hessischer Landtag sagt nach Bluttat von Hanau Sitzungen ab

Fastnachtsumzug in Hanau abgesagt – Absage auch in Gießen

Der Hanauer Fastnachtsumzug an diesem Samstag wird wegen des Gewaltverbrechens mit elf Toten abgesagt. Das teilte der Hanauer Carnevalszug Verein auf seiner Seite im sozialen Netzwerk Facebook mit: „Wir drücken hiermit den Hinterbliebenen der Opfer unser tiefstes Mitgefühl aus!“ Die Stadt Hanau bestätigte die Absage. Die für diesen Donnerstag geplante närrische Machtübernahme in Gießen ist ebenfalls gestrichen worden angesichts des mehrfachen Mordes in Hanau. Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz: „Uns ist angesichts der vielen Toten in unserer hessischen Nachbarschaft und der offensichtlichen Bedrohung durch rechten Terror nicht zum Feiern zumute. Ein fröhlicher Sturm auf das Rathaus passt nicht zu einem Tag, an dem wir entsetzt und traurig sind.“ Am Rathaus wurde Trauerbeflaggung gehängt. (lhe.)