Wenn Johannes Oerding am 23. Juni die Bühne auf den Seewiesen in Friedberg betrifft, dürfte er eine Lakewood dabeihaben. Gregor Meyle und Pohlmann spielen ebenfalls Westerngitarren dieser Marke aus der Manufaktur von Martin Seeliger. Alex Conti, der Mann an den sechs Saiten bei „On the run“ von Lake, nennt dagegen keine Lakewood sein eigen. Obwohl es nicht nur wegen des Wortspiels passen würde: Conti ist Cousin zweiten Grades von Seeliger. Dafür wird Ritchie Blackmore bald ein Instrument aus Buseck nahe Gießen in der Hand halten. Der langjährige Deep-Purple-Gitarrist macht schon seit Jahren vorzugsweise mittelalterlich angehauchte Folkmusik statt Hardrock – da passt eine halbakustische Gitarre bestens.

Der 76 Jahre alte Engländer Black­more hat bei Lakewood höchstpersönlich bestellt. Er tauscht sich mit Seeliger per E-Mail aus. Wie sich ein gealterter Weltstar gibt? „Total nett“ sei Blackmore, sagt der Unternehmer. Und Markus Hoppe, lange Zeit die rechte Hand des Gründers und nun Ko-Chef, ergänzt: „Wir reden grundsätzlich nur mit den Künstlern selbst und nicht über das Management.“ Das klingt für den Laien erstaunlich selbstbewusst, aber der Mittelständler kann sich diese Haltung offenbar leisten. In Musikgeschäften hängen seine Instrumente neben jenen namhafter amerikanischer Marken wie Gibson und Taylor. Zwar sind die Mittelhessen ungleich kleiner: „Was wir hier in einem Jahr herstellen, machen die in drei Tagen.“ Aber in Deutschland gelten sie als die Größten ihrer Branche. Und Gitarristen preisen ihre Instrumente. Sie „bewähren sich durch einen äußerst differenzierten Klang, der nie schwammig wird“, lautet ein Urteil in einem online nachzulesenden Fachforum. In einer weiteren Bewertung heißt es: „Der Klang strahlt schön natürlich aus dem Verstärker.“