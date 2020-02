Demo nach Morden in Hanau : „Menschenrechte statt rechte Menschen“

Nach dem Massenmord in Hanau haben Hunderte Frauen, Männer und Minderjährige in der Stadt demonstriert. Sie trugen Schilder mit Aufschriften wie „Am I next?“ („Bin ich die nächste?“) mit sich und zeigten Bilder der Opfer des Todesschützen.

In Sorge: „Bin ich die nächste?“, fragt diese junge Frau nach dem von einem deutschen Rassisten verübten Massenmord in der Stadt Bild: AP

Mehrere Hundert Menschen sind am Samstag in Hanau gegen Hetze und Menschenverachtung auf die Straße gegangen. Sie trugen Plakate mit Aufschriften wie „Muss erst getötet werden, damit Ihr empört seid?“ oder „Menschenrechte statt rechte Menschen“. Für die Demonstration vom Freiheitsplatz in der Innenstadt zu den beiden Tatorten erwarteten die Veranstalter insgesamt bis zu 2000 Teilnehmer.

Für Samstagnachmittag war auf dem zentralen Marktplatz zudem noch eine Kundgebung von einem privaten Veranstalter geplant. Auch der Grünen-Politiker Cem Özdemir wollte am Samstag nach Hanau kommen. Er wolle Angehörige der Opfer treffen, die Tatorte besuchen und an der Kranzniederlegung teilnehmen, teilte die Partei in Berlin mit.

Ein 43 Jahre alter Deutscher hatte am Mittwochabend in Hanau neun Menschen mit ausländischen Wurzeln erschossen. Der Sportschütze tötete auch seine 72 Jahre alte Mutter und dann sich selbst. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Täter eine rassistische Gesinnung und war psychisch krank.

Zuvor hatte der aus Hanau stammende Täter ein Video auf Youtube hochgeladen und in einer „persönlichen Botschaft“ an alle Amerikaner antiamerikanische Verschwörungstheorien verbreitet sowie zum Kampf gegen angebliche dunkle Mächte in den Vereinigten Staaten aufgerufen. Auch hatte er gemeint, Menschen in Deutschland würden von einem besonderen „Geheimdienst“ überwacht. Zudem hatte er auf seiner mittlerweile abgeschalteten Homepage eine sogenannte Strategie für einen Feldzug in Afghanistan und Irak unter deutscher Beteiligung eingestellt. In einem anderen Papier legte er seine Ideen dar, wie der DFB seine Männermannschaft zum Weltmeistertitel führen könne.

In Marburg haben derweil 4500 Menschen an einer Mahnwache teilgenommen und an die Opfer des Hanauer Massenmords erinnert. Unter anderem nahm die in der Stadt wohnende hessische Wissenschaftsministerin Angela Dorn (Die Grünen) teil (siehe Tweet). Die Teilnehmer versammelten sich hinter dem Motto #wirstehenzusammen.