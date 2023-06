Ein Viertel der hessischen Schüler kann in der vierten Klasse noch nicht lesen. Dem hessischen Kultusminister Alexander Lorz bereitet das Sorgen. „Das werden wir so nicht lassen“, sagt er im Interview.

Der CDU-Politiker Alexander Lorz ist seit 2014 Kultusminister in Hessen. Der 1965 in Nürnberg geborene Jurist lebt in Wiesbaden, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Von 2007 bis 2009 war er Staatssekretär im hessischen Wissenschaftsministerium, 2012 bis 2014 hatte er im Kultusministerium die gleiche Position inne. Im Herbst stehen in Hessen Landtagswahlen an.

Jacqueline Vogt Ressortleiterin der Rhein-Main-Redaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Folgen Ich folge Ralf Euler Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung, verantwortlich für den Rhein-Main-Teil der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Herr Lorz, laut der jüngsten Bildungsstudie kann ein Viertel der Grundschüler in der vierten Klasse nicht lesen. Wird Ihnen da als Kultusminister nicht angst und bange, wenn Sie so etwas hören und lesen?