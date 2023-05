Aktualisiert am

Am Samstag wird Donatus Prinz von Hessen Gast bei der Krönung von Charles III. in Westminster Abbey sein. Nach zwei Trauerfeiern ein Fest der Freude.

Donatus Prinz und Landgraf von Hessen wird am Samstag früh aufstehen. Die Krönung von Charles III. beginnt nach Londoner Ortszeit zwar erst um 11 Uhr (bei uns ist es dann 12 Uhr), aber etwa drei Stunden zuvor haben er und seine Frau Floria sich am Meeting Point einzufinden. Donatus von Hessen zählt neben Bernhard Markgraf von Baden mit Gattin Stephanie und Philipp Fürst zu Hohenlohe-Langenburg mit dessen Frau Saskia zu den deutschen Gästen. Die drei Vettern hatten schon an den Beisetzungsfeiern für Prinz Philip und Königin Elisabeth teilgenommen.

Verwandt waren sie mit Prinz Philip, dessen Schwestern Theodora, Sophie, Margarita und Cecilia mit ihren Vorfahren verheiratet waren: Cecilia mit Georg Donatus von Hessen-Darmstadt, Sophie mit Christoph von Hessen, Margarita mit Gottfried zu Hohenlohe-Langenburg und Theodora mit Berthold Markgraf von Baden. Prinz Philips Mutter Alice stammte aus dem hessischen Hause Battenberg.