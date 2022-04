Lebensmittelskandal in Hessen : Kreis Groß-Gerau prüft Konsequenzen

Nach Bekanntwerden des Lebensmittelskandals in Südhessen will der Kreis Groß-Gerau unabhängig von möglichen staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen weitere Konsequenzen prüfen. „Das alles ist höchst belastend“, sagte Landrat Thomas Will (SPD) am Montag. Die Kontrollen seien nicht zu akzeptieren, sagte der Gesundheitsdezernent des Kreises, Walter Astheimer (Grüne). Der betroffene Betrieb sei zwei Jahre lang nicht kontrolliert worden, die Produktion von Schnittware sei eingestellt.

Nach dem Verzehr keimbelasteter Lebensmittel aus einem Betrieb in Südhessen ist ein Mensch wegen der Keimbelastung gestorben. Insgesamt vier Menschen erkrankten aufgrund einer Infektion mit Listeriose. Nach Angaben des zuständigen Regierungspräsidiums starb ein weiterer dieser Patienten, allerdings nicht wegen der Hygienemängel.

Bei der kurzfristig am Ostermontag angesetzten Pressekonferenz sagte Will auf die Frage, warum die Öffentlichkeit nicht schon früher informiert worden sei, er habe selbst erst „Tage danach“ davon erfahren. Nach wie vor gelte: „Auch mein Wissen ist an der einen oder anderen Stelle rudimentär.“ Nach Darstellung der Behörden war man auf den Betrieb in Gernsheim gekommen, indem die Lieferkette von den beiden Krankenhäusern zurückverfolgt wurde. Das Unternehmen schneidet dem Sprecher des Regierungspräsidiums zufolge Gemüse, zum Beispiel Gurken, Rotkraut, Tomaten, Sellerie, Radieschen und Salat, und liefert die Produkte dann an ein anderes Unternehmen, das wiederum die Krankenhäuser beliefere.

Betrieb in Gernsheim

Diese Art der Weiterverarbeitung sei dem Betrieb in Gernsheim untersagt worden, nachdem bei Kontrollen Mitte Februar Missstände wie eine unzureichende Desinfektion entdeckt worden seien, hieß es am Montag. Es sei auch ein Rattenbefall entdeckt worden, aber nicht dort, wo die Gurken und anderes Gemüse geschnitten worden seien, sondern bei der Lagerung von Kartoffeln. Die reine Weiterleitung von Gemüse ohne Verarbeitung sei dem Unternehmen weiterhin erlaubt, doch seien dort gegenwärtig nur noch zwei von einst 50 Beschäftigten tätig. In der teils chaotisch verlaufenen Pressekonferenz teilte der Sprecher des Regierungspräsidiums mit, es handele sich um ein Unternehmen namens Maus in Gernsheim.

Der Veterinär des Kreises Groß-Gerau, Christian Schulze, sagte, „der Betrieb ist nicht kontrolliert worden, das ist ein großes Versäumnis unsererseits gewesen“. Während der Corona-Pandemie habe der Fokus auf anderen Unternehmen gelegen, das Unternehmen in Gernsheim sei bis dahin auch nicht negativ aufgefallen. Landrat Will sagte, die „nicht ordnungsgemäß durchgeführten Kontrollen“ machten ihn „ein Stück weit sprachlos“. Generell sei die Kontrolldichte im Kreis hoch. Mit dem Fall ist inzwischen die Staatsanwaltschaft befasst.

Ausgangspunkt sei ein Obst- und Gemüsebetrieb, der unter anderem Gurkenscheiben auslieferte. Es seien gravierende Hygienemängel festgestellt worden. Die Betroffenen infizierten sich zwischen Oktober 2021 und Januar 2022 in Kliniken in Frankfurt und Offenbach. Ursächlich sei der mittlerweile geschlossene Obst- und Gemüsebetrieb. Die Krankenhäuser und ihre Küchen seien in einwandfreiem Zustand gewesen.