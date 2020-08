Aktualisiert am

Kandidatur für CDU-Vorsitz : Bouffier denkt nicht mehr an Rückzug

Der hessische Ministerpräsident blickt auf ein hartes Jahr zurück: An einen vorgezogenen Rückzug ist nicht mehr zu denken. Bouffier will sich abermals zum Landesvorsitzenden wählen lassen, wie er dem HR verriet.

Der Hessische Ministerpräsident Bouffier tritt doch noch mal für den Posten des Landesvorsitzenden an. Bild: Frank Röth

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat im Interview mit dem Hessischen Rundfunk frühere eigene Erwägungen revidiert, er könne sich vor dem Ende der Legislaturperiode Anfang 2024 aus der Politik zurückziehen. Vor einem Jahr hatte er bei dieser Gelegenheit noch wegen seiner Krebserkrankung gesagt, dafür spreche viel. In dem am Samstag ausgestrahlten Interview sagte der Achtundsechzigjährige auch mit Blick auf den Tod seines potentiellen Nachfolgers, Finanzministers Thomas Schäfer: „Das Jahr, das wir hinter uns haben, war hart in jeder Hinsicht.“

Er sei froh, dass er seine Krebserkrankung überwunden habe und sich wieder mit voller Kraft seiner Arbeit widmen könne. Es sei vor allem wegen der Pandemie und ihren Folgen eine Zeit, in der die Landesregierung voll gefordert sei. Diese Arbeit wolle er machen, und deshalb stelle sich die Frage nach einem Rückzug „derzeit nicht“. In vier Wochen will Bouffier sich auf dem Parteitag der hessischen CDU abermals zum Landesvorsitzenden wählen lassen. „Ich freue mich, dass meine Partei mich wieder vorgeschlagen hat, und ich habe auch die Absicht, wieder anzutreten“, erklärte er.

Damit beendete Bouffier, der am heutigen Montag seit zehn Jahren das Land regiert, die in den vergangenen Wochen aufgekommene Debatte um seinen möglichen Nachfolger. Am häufigsten waren der neue Finanzminister Michael Boddenberg und der derzeitige Chef des Kanzleramts, Helge Braun, genannt worden. Die Stützung der Wirtschaft durch staatliche Gelder ist laut Bouffier noch einige Zeit durchzuhalten. „Ich glaube, dass wir, wenn wir es klug machen, eine Chance haben, dass wir uns im übernächsten Jahr wirtschaftlich stabilisieren. Aber die finanziellen Folgen werden uns noch lange beschäftigen.“