Komplizierte Löscharbeiten : Waldbrand auf ehemaligem Militärgelände nahe Münster

Waldbrand in Südhessen: In Münster brennt der Wald auf einem ehemaligen Militärgelände. Auch im Jahr 2019 hat es dort gebrannt. Bild: dpa

Auf einem ehemaligen Militärgelände in Münster (Kreis Darmstadt-Dieburg) ist ein Waldstück in Brand geraten. Das Feuer sei am Samstagnachmittag auf dem Gelände im Ortsteil Breitefeld ausgebrochen, teilte die Feuerwehr mit. In der Nähe befindet sich eine alte Munitionsanlage (Muna). Schätzungsweise sind bislang rund 20 Hektar Wald betroffen, das entspricht eine Fläche von etwa 28 Fußballfelder.

Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, weil auf dem alten Muna-Gelände noch Munition liegen könnte. Einige Bereiche des Geländes seien für die Einsatzkräfte daher nicht begehbar.

Zur Brandbekämpfung sind nach Angaben der Feuerwehr etwa 250 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus den Kreisen Darmstadt-Dieburg, Offenbach und Bergstraße vor Ort. Auch ein Löschhubschrauber aus Rheinland-Pfalz ist im Einsatz. „Wir gehen aber davon aus, dass mehr Einsatzkräfte hinzukommen müssen“, zitiert die Hessenschau einen Sprecher der Feuerwehr. Die Löscharbeiten könnten demnach tagelang dauern. Nähere Angaben zur Brandursache oder Verletzten wurden zunächst nicht gemacht. Sechs Einsatzkräfte hätten bei der Brandbekämpfung leichte Verletzungen erlitten.