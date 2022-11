Verteilung von Flüchtlingen : Kommunen kritisieren Ungerechtigkeit

Die Zahl der Menschen, die vor Krieg oder Vertreibung nach Deutschland fliehen, nimmt zu. Auch hessische Kommunen kommen bei der Unterbringung von Geflüchteten an ihre Grenzen. Frankfurt hat seine Quote schon übererfüllt.

Wartezeit: Ein Kind sitzt in einer Erstaufnahmeeinrichtung in Hessen. Bild: dpa

Die Zahl der Menschen, die vor Krieg oder Vertreibung nach Deutschland fliehen, steigt seit Monaten stark an. Das spüren die Städte, die Kreise und die Hessischen Erstaufnahmeeinrichtungen (HEAE), die alle händeringend nach Möglichkeiten suchen, die Menschen angemessen unterzubringen.

Monika Ganster Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung.

Ob das Verteilungssystem in Hessen fair mit allen Kommunen umgeht, haben zuletzt die am meisten betroffenen Landkreise, die Wetterau und der Main-Kinzig-Kreis, infrage gestellt. Die Stadt Frankfurt, an die scheinbar anteilig weniger Geflüchtete verteilt werden, werde bevorzugt, hieß es aus Hanau. In der Mainmetropole kann man diese Einschätzung nicht recht nachvollziehen und verweist auf die besonderen Umstände seit März, als die ersten Geflüchteten aus der Ukraine eintrafen. Damals habe man schnell und unbürokratisch für Tausende Schutzsuchende Unterkünfte in Frankfurt geschaffen – ohne Beachtung irgendeiner Quote, heißt es aus dem Sozialdezernat.

Erstaufnahmekapazitäten fast erschöpft

Seit Beginn des Krieges in der Ukraine Ende Februar kamen Zehntausende nach Hessen, viele hatten Kontakte zu Familien und Bekannten in Deutschland oder fanden bei privaten Helfern Unterschlupf. Gerade Frankfurt war seit März ein gut erreichbarer Zielort für die Flüchtlinge aus Charkiw, Odessa oder Kiew, heute haben sich weitreichende städtische und private Hilfsstrukturen gebildet, und es gibt eine ukrainische Community, die bei den ersten Schritten helfen kann. An der Messe Frankfurt musste deshalb vorübergehend eine große Notunterkunft geschaffen werden, um die vielen Menschen aufnehmen zu können, bevor sie in Hotels oder Wohnungen oder kleinere Sammelunterkünfte weitervermittelt werden konnten.

Ukrainer, die nicht direkt privat oder in kommunalen Einrichtungen unterkamen, werden an die Hessischen Erstaufnahmeeinrichtungen (HEAE) verwiesen. Dort werden auch alle Asylsuchenden aus anderen Ländern aufgenommen, die der Bund Hessen zugewiesen hat. Die HEAE sind in der Verantwortung des Landes Hessen, bis zu 8000 Plätze stehen dort aktuell zur Verfügung, verteilt auf 11 Standorte. Ende Oktober waren allerdings bereits 7596 Betten belegt, und wöchentlich kommen rund 1000 Menschen in der zentralen Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen an. Zum Vergleich: Im Herbst des Vorjahres waren es wöchentlich 400 bis 500. Es sind aber nicht nur Ukrainer, die vor dem Bombardement in ihrer Heimat fliehen, sondern seit Juli vor allem Schutzsuchende aus Afghanistan (32,7 Prozent), Syrien (18,0 Prozent) und der Türkei (16,6 Prozent), teilt das Regierungspräsidium Gießen mit.

Daher hat das Land den Städten und Kommunen vor wenigen Wochen schriftlich mitgeteilt, dass sie mehr Geflüchtete als bisher aufnehmen müssen. An dieser Weisung führt für die Gebietskörperschaften letztlich kein Weg vorbei, sie müssen nun auf Gemeindeebene das Problem der Versorgung und der Unterbringung Tausender Menschen lösen. Und das so rasch als möglich und noch während in Berlin über die Kostenfrage verhandelt wird. Frankfurt hat zuletzt tatsächlich keine Geflüchteten mehr vom Land zugeteilt bekommen. Der Grund dafür ist, dass die Stadt ihre Aufnahmequote schon übererfüllt hat, heißt es aus dem zuständigen Sozialministerium.

Übererfüllung der Aufnahmequote in Frankfurt

Das Landesaufnahmegesetz und die Verordnung über die Verteilung von Flüchtlingen sorgen für „eine faire Verteilung und gleichmäßige Belastung aller Gebietskörperschaften“ in Hessen, heißt es in einer Mitteilung des Ministeriums. Berücksichtigt werde dabei die Einwohnerzahl, aber auch der Ausländeranteil in einer Kommune und ob es dort eine Außenstelle der Landeserstaufnahmeeinrichtung gebe. Nach der Buchführung aus Wiesbaden hat Frankfurt 2372 mehr Geflüchtete aufgenommen, als es dieser Verteilschlüssel vorsieht. „Eine eventuell bestehende Über- oder Unterquote wird regelmäßig in den Folgequartalen wieder ausgeglichen“, heißt es aus Wiesbaden. Aktuell hat die Mainmetropole etwa 5500 geflüchtete Menschen untergebracht.

In Frankfurt weist das Sozialdezernat außerdem darauf hin, dass die Stadt ebenso wie Gießen überproportional viele unbegleitete minderjährige Flüchtlinge betreue, was sehr kosten- und personalintensiv sei, da die Kinder und Ju­gendlichen besonders schutzbedürftig seien und gesondert untergebracht und adäquat betreut werden müssten. Die Stadt habe landesweit dafür geworben, ebenfalls unbegleitete Minderjährige aufzunehmen, jedoch ohne Erfolg.

Kosten der Kommunen werden nicht gedeckt

Die Kritik der Politiker des Main-Kinzig-Kreises, die sie in einem Brandbrief formulierten, fokussiert vor allem auf Details der Verordnung zur Verteilung der Geflüchteten, die seit 2009 gilt. Darin wird allen Kreisen und Städten mit mehr als 400.000 Einwohnern die Quote von 8,5 Prozent aller Schutzsuchenden beschieden, obwohl der Main-Kinzig-Kreis nur etwa halb so viele Bewohner hat wie Frankfurt. Eine genauere Differenzierung sei hier aber geboten, befand der Kreis.

Die Gültigkeit der genannten Verordnung endet mit diesem Jahr. Sie könnte dann theoretisch überarbeitet werden. Auf Nachfrage heißt es aber aus Wiesbaden, es sei geplant, sie in ihrer bisherigen Form zu verlängern. Einig sind sich die hessischen Kommunen und Kreise jedoch eindeutig bei einer Einschätzung: Die vom Land pauschal geleisteten Erstattungen für die geflüchteten Menschen deckten bei Weitem nicht die tatsächlichen Kosten.