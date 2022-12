Digitalisierung der Kommunen : Nicht nur das Ja-Wort bleibt analog

Das Wort „Erfolg“ kommt in der Bilanz nicht vor, die Hessens Digitalministerin Kristina Sinemus und Innenminister Peter Beuth (CDU) nach fünf Jahren Onlinezugangsgesetz ziehen. Kein Wunder: Das meist kurz OZG genannte Gesetz mit dem sperrigen Namen verpflichtet Bund, Länder und Kommunen, ihre Verwaltungsleistungen „elek­tronisch über Verwaltungsportale“, anzubieten, und zwar bis Ende 2022. Diese Frist ist nicht erfüllt, und zwar nicht allein in Hessen. Die beiden Minister sprechen daher von einem „großen Schritt in die richtige Richtung“. Von 695 „OZG-Leistungsobjekten“ seien 483 digitalisiert, also etwa zwei Drittel.

Zu entnehmen sind die Zahlen dem „OZG-Dashboard“ des Landes, auf dem der Anteil der digitalisierten Leistungen abzulesen ist. Solche Übersichten gibt es viele, doch vergleichen lassen sie sich nicht. Auf der entsprechenden Übersicht des Bundesinnenministeriums, die den Stand in den Bundesländern wiedergibt, sind für Hessen nur 248 Onlineleistungen insgesamt aufgeführt, davon 85 in „mindestens einer Kommune“. Das Land hingegen führt diejenigen auf, die in Hessen entwickelt worden sind, und kommt für die Städte und Gemeinden auf 200 bereitgestellte Anträge, die von 161 Kommunen genutzt würden.

Mehrwert für Bürger und Bürokratie

In den vergangenen fünf Jahren hat das Innenministerium 43 Millionen Euro in mehreren Förderpaketen zur Verfügung gestellt, um Städte zu beraten oder Modellkommunen zu unterstützen. Es gehe darum, dass Bürger, Unternehmen und Vereine möglichst viele Verwaltungsleistungen digital und nutzerfreundlich erledigen könnten, ohne persönlich, schriftlich oder telefonisch in den Behörden vorstellig werden zu müssen, schreiben Sinemus und Beuth. Auch wenn die flächendeckende Verfügbarkeit bis Ende 2022 nicht erreicht werde.

Die Frage nach dem Stand der Digitalisierung betrifft nicht nur die Zahl der Onlineangebote, sondern auch die Qualität. In der „Digitalstadt“ Darmstadt zum Beispiel lassen sich 300 Dokumente im PDF-Format herunterladen, um sie auszudrucken und zu Hause auszufüllen. Doch das sei nicht das Ziel, teilt die Stadt mit, sondern die vollständige Digitalisierung einschließlich der stadtweiten E-Akte. Vollständig über das Internet abwickeln ließen sich in Darmstadt derzeit 50 Leistungen. Nicht an Öffnungszeiten gebunden zu sein sei nicht nur ein Mehrwert für die Bürger, so Oberbürgermeister Jochen Partsch (Die Grünen). „Gleichzeitig hilft die Digitalisierung der Verwaltung selbst und entlastet sie.“

Die Kommunen können für den größten Teil der Onlineangebote eine Plattform nutzen, die von der Ekom21 bereitgestellt wird, dem IT-Dienstleister der hessischen Verwaltung. Wer auf der Internetseite des Vogelsbergkreises einen Antrag für das Bürgergeld stellt, landet auf einer Seite, zu der auch die Portale anderer Kreise führen. Gleiches gilt für die Anmeldung des Autos, die vollständig digital abgewickelt werden kann. 34 der von der Ekom21 bereitgestellten Leistungen könnte der Vogelsbergkreis nutzen, 27 davon bietet er inzwischen an, weitere 19 hat er mit Unterstützung des Dienstleisters selbst entwickelt.

Lokale Unterschiede bei Stand der Digitalisierung

Wie sehr man differenzieren muss, zeigt das Beispiel Eheschließung. Fast alle Vorbereitungen für die Hochzeit ließen sich in Bad Homburg und Wiesbaden online erledigen, heißt es in der Mitteilung des Landes. In Wiesbaden jedoch lässt sich lediglich ein weiteres Exem­plar einer vorhandenen Eheurkunde online anfordern. In Bad Homburg hingegen können Paare inzwischen die komplette Eheanmeldung online abwickeln, also die nötigen Dokumente digital übermitteln – wenn die Funktion auf der gerade erneuerten Homepage in wenigen Tagen freigeschaltet ist. Zur Prüfung der Ehegeschäftsfähigkeit muss das Paar allerdings nach wie vor auf dem Standesamt erscheinen. Für das Jawort übrigens auch.

Die Frankfurter Digitaldezernentin Eileen O’Sullivan (Volt) hat ihre eigenen Erfahrungen mit Digitalisierung gemacht. Während sie ihren irischen Reisepass problemlos online verlängern konnte, ist dies beim deutschen nicht möglich. Für O’Sullivan ist daher entscheidend, dass es beim Treffen der Länder-Regierungschefs mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Anfang Dezember auch darum ging, die rechtlichen Hürden für die Digitalisierung analoger Verwaltungsvorgänge zu überarbeiten.

Das empfiehlt, neben anderen Punkten, auch der Nationale Normenkontrollrat, ein Beratungs- und Kontrollgremium des Bundes: Registerabfragen statt Papiernachweise, elektronische Identitätslösungen statt händische Unterschrift. Wobei die vorhandenen ID-Lösungen, etwa im Personalausweis, bisher kaum genutzt werden. Eine Novelle des Onlinezugangsgesetzes hat der Bund für nächstes Jahr angekündigt. Ob sie wieder eine Frist enthält, ist noch offen.