Sparmaßnahmen der Kommunen : Kein Wasser mehr aus Flüssen

Nicht nur die Entnahme von Grundwasser zur Trinkwasserversorgung unter anderem der Stadt Frankfurt bereitet vielen Menschen vor allem im östlichen Teil des Main-Kinzig-Kreises Sorgen. Wegen der anhaltenden Trockenheit und der hohen Temperaturen wird jetzt zudem das Oberflächenwasser knapp. Deshalb hat die Kreisverwaltung angeordnet, dass kein Wasser mehr aus Flüssen und Bächen gepumpt werden darf. Die Verordnung gilt auf unbestimmte Zeit. Als Grund werden deutlich gesunkene Pegel an den Fließgewässern genannt. Vor allem die Oberläufe von Kinzig, Bracht und weiteren Zuflüssen zur Kinzig führen dem Kreis zufolge zu wenig Wasser.

Dauerhaft installierte Pumpen und Gerätschaften an den Ufern müssen sofort abgebaut werden. Nach den Worten der Kreisumweltdezernentin Susanne Simmler (SPD) weisen die Pegelstände schon seit Wochen eine fallende Tendenz auf. „Für den Beginn der Woche waren ja zumindest Niederschläge angekündigt. Die geringen Mengen, die tatsächlich über dem Kreisgebiet niedergegangen sind, haben an den besorgniserregend niedrigen Pegelständen nichts geändert“, so die Kreisbeigeordnete. Niedrige Pegelstände seien an nahezu allen Kontrollpunkten gemessen worden.

Ausnahmen vom Verbot gibt es wenige, etwa für die Landwirtschaft und für kurzfristige Wasserentnahmen, um Pflanzen zur Nahrungsmittelgewinnung zum Eigenbedarf zu gießen. Grundsätzlich ist eine Gewässernutzung im Rahmen des so genannten Anlieger- oder Eigentümergebrauches erlaubt. Die Voraussetzungen sind aber bei den derzeitigen Pegelständen nicht mehr gegeben. Nahezu alle beobachteten Pegelstände im Main-Kinzig-Kreis liegen laut Simmler unterhalb des mittleren Niedrigwassers und sind somit kritisch. Bedrohlich sei die Lage insbesondere für die Pflanzen und Tiere, die in den Gewässern leben. Das Abpumpen von Wasser könne die Situation verschärfen.

Zu wenig Wasser

Das Wasserentnahmeverbot trifft den Main-Kinzig-Kreis nicht zum ersten Mal. Zuletzt wurde eine entsprechende Allgemeinverfügung im Jahr 2020 erlassen. Im vergangenen Jahr hatte sich die Situation leicht entspannt, weshalb es der Kreis auch in diesem Jahr zunächst bei eindringlichen Appellen zum Wassersparen beließ, wie die Pressestelle mitteilt. Im Einklang mit den kommunalen Wasserversorgern der Region, die ebenfalls auf sinkende Pegel hingewiesen und die Bürger um Unterstützung gebeten hätten, gebe es nun für diesen Sommer wieder strikte Vorgaben. Wer gegen das Wasserentnahmeverbot verstößt, muss mit Bußgeldern rechnen. Die Kontrollen übernehmen die Städte und Gemeinden, die Verstöße an den Kreis melden. Die Allgemeinverfügung im Wortlaut ist online zu finden auf der Seite des Main-Kinzig-Kreises (www.mkk.de unter „Öffentliche Bekanntmachungen“).

Vor dem Main-Kinzig-Kreis hatten Schon andere hessische Landkreise entsprechende Verbote erlassen, darunter der Vogelsbergkreis. Auch dieser Kreis liefert wie der Main-Kinzig-Kreis Trinkwasser in das Rhein-Main-Gebiet. Derzeit führen die Oberläufe der Bäche und Flüsse dort ebenfalls zu wenig Wasser.

Das Entnahmeverbot fällt zusammen mit den aktuellen Auseinandersetzungen um die Grundwasserentnahme in den Kommunen Brachttal und Birstein am Rande des Vogelsbergs. Trotz sinkender Grundwasserpegelstände hat der Wasserverband Kinzig beim Regierungspräsidium in Darmstadt beantragt, die Entnahmemenge des Grundwassers im südlichen Vogelsberg teilweise deutlich zu erhöhen und den Förderzeitraum um 30 Jahre zu verlängern. Die betroffenen Gemeinden wehren sich dagegen, weil sie negative Folgen für Natur und Umwelt befürchten. Auch Landrat Thorsten Stolz (SPD) sieht das Ansinnen kritisch, obwohl der Main-Kinzig-Kreis neben Hanau und Frankfurt Mitglied in dem Verband ist.

In seiner Stellungnahme zum Genehmigungsverfahren spricht sich der Kreis unter anderem für kürzere Laufzeiten der Fördergenehmigung aus. 20 Jahre solle das Maximum sein. In der elf Punkte umfassenden Einlassung regt der Kreisausschuss unter anderem ein intensiveres Monitoring bei der Wasserförderung, eine kontinuierliche Überwachung der Grenzwassergrundstände sowie die Schonung von Grundwasserressourcen durch eine stärkere Aufbereitung des Oberflächenwasser an.

Der Kreis selbst setzt auf eine Aufbereitung des Wassers im Kinzig-Stausee bei Bad Soden-Salmünster an. Dort wird eine Pilotanlage errichtet. Außerdem fordert der Landrat, dass auch Frankfurt das Wassersparen stärker in den Blickpunkt rücken und sich nicht allein auf Wasserlieferungen verlassen solle. Die Stadt solle mehr eigene Brunnen reaktivieren und nutzen sowie verstärkt Oberflächenwasser aufbereiten.