Großeinsatz in Hattersheim : Königsboa im Sofapolster sorgt für Aufregung

Große Aufregung am frühen Mittwochabend in Hattersheim: In der Stadt am Main, rund 15 Kilometer flussabwärts von Frankfurt gelegen, wurde eine zwei Meter lange Königsboa (Boa Constrictor) von ihren Besitzern vermisst. Sie war weder in ihrem Terrarium noch in der Wohnung entdeckt. Nach rund drei Stunden eigener Suche verständigten die Besitzer Feuerwehr und Polizei, die daraufhin eine „Großfahndung“ einleiteten: Kurz nach 18:00 Uhr rückten nicht nur die Tierrettungsgruppe des Main-Taunus-Kreises im Ladislaus-Winterstein-Ring an. Zudem waren alle drei Hattersheimer Feuerwehren sowie die Technische Einsatzleitung des Main-Taunus-Kreises und die Feuerwehr Bad Soden am Taunus im Einsatz, sie ließen auch Drohnen aufsteigen für die Suche nach der Schlange.

Während die Umgebung des Wohnhauses abgesucht und weiträumig abgesperrt wurde, wurde die Würgeschlange schließlich von ihren Besitzern doch in der Wohnung gefunden. Sie hatte sich im Polster eines Sofas verkrochen. Der Sofabezug wurde geöffnet und die Schlange konnte schnell eingefangen und wieder in ihrem Terrarium gesichert werden. Die rund 80 Einsatzkräfte rückten wieder ab.