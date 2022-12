Kloster Eberbach : „Der Name der Rose“ bald wieder am Originalschauplatz

Aktualisiert am

„Der Name der Rose“ bald wieder am Originalschauplatz

Die gelungene Innensanierung eines mittelalterlichen Denkmals lässt sich daran erkennen, dass der laienhafte Besucher nach ihrem Abschluss – fast – nichts erkennt. Auf den zweiten Blick fallen in der Basilika von Kloster Eberbach allerdings die unscheinbaren LED-Leuchten auf. Sie sind Teil eines ausgeklügelten Beleuchtungskonzepts, das den imposanten Innenraum der ehemaligen Zisterzienserkirche eindrucksvoll in Szene setzt, ohne dass ihm durch Kabelstränge und Hängeleuchten die Wirkung genommen wird. Ein Tabletcomputer in der Hand von Stiftungsvorstand Timo Georgi genügt, um mit einem Klick von der stimmungsvollen Konzertbeleuchtung auf das helle „Putzlicht“ für die Reinigungskräfte umzuschalten.

Bis auf einige Restarbeiten ist die rund acht Millionen Euro teure Innensanierung der Basilika aus dem 12. Jahrhundert beendet. Dazu gehört, dass noch ein hohes Fenster im Chorraum neu verglast werden muss, um das Wandgrab von Gerlach von Nassau vor der schädlichen UV-Strahlung des einfallenden Sonnenlichts zu schützen. Als Spielstätte des Rheingau Musik Festivals und als Veranstaltungsraum hat die Basilika nach der Sanierung für die Stiftung noch einmal an Wert gewonnen. Das zeigt sich auch am Buchungsinteresse.