Corona-Lage in Hessen : Kliniken am Limit

Die Zahl der Corona-Patienten in den hessischen Kliniken nimmt zu. Das wirkt sich auf die Versorgung aller Patienten aus. Erste Kliniken schlagen Alarm, denn sie geraten mal wieder an ihre Grenzen.

Stark belastet: Weil wieder mehr Covid-Patienten in die Kliniken gebracht werden, gerät das Gesundheitssystem in Not. Bild: dpa

Die Bundesregierung schaltet seit einigen Wochen immer wieder ganzseitige Anzeigen in Tageszeitungen. „Fakten-Booster“ werden die Erklärstücke genannt, die über den neuen Impfstoff und die aktuellen Corona-Regeln informieren. Dazu ein Zitat von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach: „Wir wissen nicht, wie sich die Pandemie im Herbst entwickelt. Aber wir werden diesmal gut vorbereitet sein.“

Marie Lisa Kehler Stellvertretende Ressortleiterin des Regionalteils der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.



Für Julia Hefty, Geschäftsführerin der Hochtaunus-Kliniken, ist diese Aussage ein Hohn. „Gut vorbereitet“ sieht sie das Gesundheitswesen nicht. Im Gegenteil. Viele Kliniken im Rhein-Main-Gebiet befinden sich ihrer Aussage nach abermals mitten im Ausnahmezustand. Zwar hat das Hessische Sozialministerium am Dienstag einen deutlich niedrigeren Inzidenzwert im Vergleich zur Vorwoche (698,1 statt 898,0) vermeldet, die Hospitalisierungsinzidenz, also die Zahl derer, die aufgrund einer Corona-Infektion ins Krankenhaus müssen, bleibt mit 10,28 je 100.000 Einwohnern jedoch nach wie vor extrem hoch.

Versorgung wird an die Wand gefahren

„Für jedes Bett, dass wir als Covid-Bett umwidmen, müssen wir noch ein weiteres Bett sperren“, sagt Hefty. Schon heute würden tageweise Nicht-Covid-Patienten im Notfall vom Rettungsdienst in weit entfernte Krankenhäuser gebracht, weil im Rhein-Main-Gebiet kaum ein Krankenhaus mehr aufnahmefähig sei. Die Krankenhausversorgung wird nach ihren Worten „sehenden Auges personell, medizinisch und wirtschaftlich“ an die Wand gefahren.

„Das geht zulasten von Überlebenschancen und Gesundheit aller kranken Menschen, ob mit oder ohne Covid.“ Hefty schildert die Lage am Beispiel der Klinik in Bad Homburg. „Wir haben bislang zwei Stationen zu Covid-Stationen umgewidmet.“ Ausreichen werde das trotzdem nicht, wie Hefty vermutet. Denn sie beobachtet eine weitere Entwicklung: „Etwa 80 Prozent der Patienten kommen wegen Corona, bei 20 Prozent ist es eine Begleitdiagnose.“

Im nunmehr dritten Corona-Herbst hatte sie eigentlich auf eine bessere Koordination der Lage gehofft. Wöchentlich bekommen die Häuser laut Hefty vom sogenannten Planungsstab „Stationäre Versorgung von Covid-19-Patientinnen und -Patienten“, angesiedelt beim Hessischen Sozialministerium, mitgeteilt, wie viele Betten die einzelnen Häuser für Corona-Patienten zur Verfügung stellen müssen. „Es werden Prognosen der Covid-Patientenzahlen bewertet und daraus Schlussfolgerungen für die Gesundheitsversorgung der Folgewoche gezogen“, erklärt der Leiter des Stabs, Jürgen Graf, der gleichzeitig auch Ärztlicher Direktor des Universitätsklinikums in Frankfurt ist.

Irgendwie Kapazitäten mobilisieren, wo keine sind

Ziel sei es immer, die akut- und notfallmedizinische Versorgung aller Bürger in Hessen zu gewährleisten. „Gegenwärtig hat die Abstimmungsintensität wieder zugenommen“, bestätigt er. Die koordinierenden Krankenhäuser stünden in einem ständigen Austausch, es würden „ausgleichende Organisationsmaßnahmen“ ergriffen, um die Versorgung der Patienten zu gewährleisten. Das ist besonders in den Gebieten eine Herausforderung, in denen im Verhältnis zur Bevölkerung weniger Krankenhausbetten vorhanden sind. Hefty kritisiert: „Ob wir mehr Covid-Patienten haben, als seitens des Landes vorgesehen, interessiert niemanden mehr wirklich.“