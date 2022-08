Klimaneutralität bis 2035 : Wie eine Stadt 640.000 Tonnen Kohlendioxid einsparen will

Gießen will 2035 klimaneutral sein. Einen entsprechenden Bürgerantrag hat die Stadtverordnetenversammlung im September 2019 beschlossen. Doch solch einen Beschluss zu fassen ist das eine, ihn zu verwirklichen das andere. Letzteres wird in der Politik gern den Nachfolgern überlassen. Der für Klimaschutz zuständige Bürgermeister Alexander Wright meint, in diesem Fall könne sich die Zwischenbilanz sehen lassen. „Im Vergleich mit anderen hessischen Städten stehen wir gut da“, sagt der Grünen-Politiker. 5,5 Millionen Euro seien im Haushalt 2022 für den Klimaschutz eingestellt, mehr als zehn Prozent der gesamten Investitionssumme.

„Gießen ist keine Insel“

Das ambitionierte Ziel lautet: 640.000 Tonnen Kohlendioxid, die 2019 durch Gebäude, Industrie und den Straßenverkehr im Stadtgebiet emittiert wurden, einsparen. Die volkswirtschaftlichen Kosten dafür wurden in der Bestandsaufnahme, die der Magistrat im September vorlegte, auf mehr als 5,35 Milliarden Euro beziffert. Die damalige Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz (SPD) wies darauf hin, dass der Weg zum Erfolg maßgeblich von Weichenstellungen außerhalb der Stadt abhänge. „Gießen ist keine Insel“, sagte sie. Der Bundestag hat beschlossen, dass die gesamte Republik bis 2045 klimaneutral sein soll. Die Hessische Landesregierung hinkt hinterher und arbeitet noch an einem entsprechenden Gesetzentwurf. Und auch die Bürger müssten mitziehen, indem sie ihr Verhalten ändern, heißt es in der Gießener Bestandsaufnahme.

Der größte Anteil der Treibhausgas-Emissionen entfällt auf den Wärmesektor – Gießen verfügt über ein ausgedehntes Fernwärmenetz –, gefolgt von Verkehr und Strom, führt Wright aus. Klimaschutzmanagerin Evelina Stober, die eine eigene Abteilung mit fünf Mitarbeitern leitet, ergänzt unter Hinweis auf den zweiten Klimaschutzbericht von 2021, bei der Wärme sei der CO2-Ausstoß im Vergleich zum Referenzjahr 1990 um 37 Prozent gesunken, beim Strom um 60 Prozent und beim Verkehr um 33 Prozent. Der Trend gehe also in die richtige Richtung. Die Stadtwerke spielen dabei eine große Rolle. Von Anfang 2020 bis Mai 2021 wurden laut Bericht 47 unterschiedliche Maßnahmen für den Klimaschutz verwirklicht oder befinden sich in der Verwirklichung, weitere 29 sind in Planung.

Im Verkehrssektor will Wright den hohen Personenkraftwagen-Anteil senken. Eine Haushaltsbefragung zur Mobilität hat ergeben, dass die Gießener für 40 Prozent ihrer Wege ein Auto nutzen, für 20 Prozent ein Fahrrad und für 13 Prozent den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). 27 Prozent der Wege werden zu Fuß zurückgelegt. Der Bürgermeister vermag nicht einzusehen, dass bereits von Entfernungen von drei Kilometern an das Auto das dominierende Verkehrsmittel ist. Bei Wegen bis zu drei Kilometern liegt es gleichauf mit dem Fahrrad. Der Nahverkehr spielt erst bei längeren Strecken eine Rolle.

Um den Nahverkehr attraktiver zu machen, strebt die grün-rot-rote Stadtregierung die Verdoppelung der Bus-Taktung in der Innenstadt an, später auch im gesamten Stadtbereich. Außerdem soll es „neue Angebote“ geben. Rund 175 Haltestellen werden barrierefrei umgebaut und mit Fahrgastunterständen versehen.