Sommerlicher Genuss : Kirschen als Früchtchen für Kuchen und Weine

Dass aus Äpfeln Wein werden kann, ist bekannt und hat Tradition. Dass sich auch mit vielen anderen Früchten herstellen lässt, was das Lebensmittelrecht „weinähnliche Getränke“ nennt: Das wissen Zigtausende, die im heimischen Keller mit Pfirsichen, Erdbeeren, Johannisbeeren experimentieren. Obstwein kann furchtbar sein, aber auch sehr fein, was nicht nur für jenen aus der Hobbywinzer-Produktion gilt. Jörg Geiger in Schlat mit seinem Schaumwein aus der Champagner-Bratbirne, der Franzose Eric Bordelet mit seinen Birnen-Weinen, in Mainz die Manufaktur Amorella mit einem herausragenden Schaumwein aus Kirschen – sie alle bescheren der Welt wunderbare Produkte.

Rund 100 Millionen Liter Fruchtweine und Fruchtschaumweine werden in Deutschland jedes Jahr konsumiert, weit mehr als die Hälfte davon aus Äpfeln gemacht. Das klingt nach viel, ist aber wenig im Vergleich zu dem, was an klassischem, aus Trauben gewonnenem Wein getrunken wird: Rund 17,2 Millionen Hektoliter Wein aus dem In- und Ausland und 2,6 Millionen Hektoliter Schaumwein waren es nach der jüngsten Erhebung des Deutschen Weininstituts.