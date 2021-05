Museum auf dem Glauberg : Der Berg des Keltenfürsten

Die Keltenwelt am Glauberg hat seit der Eröffnung vor zehn Jahren die Prognosen übertroffen: Schulklassen, die schon früh Einlass begehren, Reisegruppen und Einzelbesucher, die später hinzukommen, um im Keltenmuseum die berühmte Statue des Keltenfürsten, kostbare Grabbeigaben und viele andere kaum weniger sehenswerte Exponate zu dieser Kultur zu besichtigen. Andere lassen vor den Pforten des Museumsbaus den Blick auf die rekonstruierten Grabhügel auf sich wirken. Wieder andere machen sich auf den Weg auf das Plateau des Glaubergs, wo ein Rundgang zu einer Zeitreise mit zahlreichen Relikten aus der Siedlungsgeschichte dieser Region von der Steinzeit bis ins Mittelalter einlädt. Es herrscht tagein, tagaus Betrieb in der Keltenwelt am Glauberg mit Museum und Archäologischem Park. Nur derzeit nicht, weil die Corona-Beschränkungen das nicht zulassen.

Und deshalb wird es auch nichts mit einem großen Fest, das das Team der Keltenwelt in diesem Frühjahr anlässlich der Eröffnung der Einrichtung vor zehn Jahren hatte ausrichten wollen. Grund zu feiern gäbe es, denn die Keltenwelt am Glauberg hat sich nach den Worten von Direktorin Vera Rupp zu einem Anziehungspunkt für Besucher aus ganz Deutschland und dem Ausland entwickelt. Wobei die Erwartungen sogar übertroffen wurden: Hatten sie und ihre Mitarbeiter anfangs mit etwa 30.000 Museumsgästen pro Jahr kalkuliert, sind seit 2011 tatsächlich fast 500.000 Besucher in den Ausstellungsräumen gewesen. Besucher des Außengeländes hinzuaddiert, sind es geschätzt mehr als eine Million Menschen, die zum Glauberg gekommen sind.