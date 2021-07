Folge der neuen Verordnung : Corona-Testzentren müssen länger auf ihr Geld warten

Die Corona-Testzentren gehen derzeit stärker in Vorleistung, weil die Erstattung ihrer Kosten länger dauert. Dabei handelt es sich um eine indirekte Folge der neuen Corona-Testverordnung, die seit dem 1. Juli gilt und strengere Regeln für die Abrechnung vorschreibt. In einem Rundschreiben weist die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Hessen darauf hin, dass es mehrere Wochen dauern werde, die Abrechnungslogistik komplett neu auszurichten. Die KV zahlt für den Bund das Geld an die Testzentren aus. Anlass für die Neufassung der Verordnung war der Betrugsverdacht gegen einige Betreiber von Testzentren.

Die verzögerte Auszahlung trifft nun auch die seriösen. „Wir werden vermutlich die Öffnungszeiten des Testzentrums zunächst auf zwei bis vier Stunden am Tag begrenzen“, sagt Claudia Müller-Eising, deren Mitarbeiter in einem Container im Bad Homburger Kurhausgarten Abstriche nehmen. „Sollte nicht in absehbarer Zeit ein Abrechnungsmodus gefunden sein, werden wir das Testen einstellen müssen.“ Sonst sei das Risiko zu groß. Zumal man im Auftrag des Gesundheitsamts auch die Nachverfolgung bei positiven Testergebnissen übernehme und den dann erforderlichen PCR-Test mache. Müller-Eising betreibt eigentlich ein neurologisches Rehabilitationszentrum auf dem Gesundheitscampus der Hochtaunuskliniken. Durch die Tests von Patienten und Mitarbeitern hat ihr Team schon im Winter so viel Erfahrung gesammelt, dass es für den Hochtaunuskreis Tests in Pflegeheimen übernommen hat.