Kaufhauschefin im Interview : „Das ist ein bisschen absurd“

Tatjana Steinbrenner, Chefin des 1936 gegründeten Kaufhauses Ganz in Bensheim, hofft auf eine Teilöffnung und die Rückkehr der Kunden. Mit den neuen Lockerungsregeln hat sie sich intensiv beschäftigt – doch sie kann nicht alles daran ganz nachvollziehen.

Tatjana Steinbrenner im ersten Stock des Kaufhauses Ganz in Bensheim (Archivbild). Bild: Patrick Junker

Ihr Kaufhaus hat 4800 Quadratmeter – nach den neuen Lockerungsregeln sind das 4000 Quadratmeter zu viel, um in der nächsten Woche wieder öffnen zu dürfen. Fühlen Sie sich diskriminiert?

Petra Kirchhoff Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Noch hat das Land Hessen die Regeln nicht klar definiert. Aber wenn es dabei bliebe, würde ich mich in der Tat benachteiligt fühlen.

Sie hoffen auf die Möglichkeit, nur einen Teil der Verkaufsfläche zu öffnen.

Ja, einige andere Bundesländer handhaben es so. Dort dürfen größere Häuser einen Teilbereich von bis zu 800 Quadratmeter abtrennen. Wir hoffen, dass auch Hessen die Regeln so auslegen wird. Der Handelsverband hat den Wunsch beim Wirtschaftsministerium eingereicht.

Würde ein Teilverkauf denn in Ihrem Kaufhaus in der Bensheimer Innenstadt funktionieren?

Das würde bei uns funktionieren. Natürlich müssten wir umstrukturieren.

Inwiefern?

Als Kaufhaus in einer Kleinstadt im Kreis Bergstraße haben wir ganz klar die Rolle eines Nahversorgers. Dabei geht es um ganz unterschiedliche Dinge. Bei uns rufen aktuell sehr viele Mütter an, weil ihre Kinder aus den Hosen herausgewachsen sind. Oder die Oma muss ins Krankenhaus und braucht ein neues Nachthemd und neue Unterwäsche. Socken sind auch ein wichtiges Thema. Oder die Kaffeekanne, die kaputt ist. Solche Artikel werden gebraucht, und wir werden versuchen, diese Sortimente auf den 800 Quadratmetern zu komprimieren.

Mode spielt im Moment vermutlich keine große Rolle?

Leider nein. Wir müssten dringend Frühjahrsware verkaufen. Wir haben ja die komplette Kollektion ausgeliefert bekommen. Aber die Stimmung ist nicht danach.

Haben Sie Vorkehrungen getroffen für den Fall, dass Sie doch öffnen dürfen?

Ich halte Mundschutz für eine gute Möglichkeit, Kunden und Mitarbeiter zu schützen. Insofern begrüße ich, dass die Stadt Hanau den Mundschutz beim Einkaufen jetzt vorschreibt. Wir haben unsere Mitarbeiter ebenfalls mit Mundschutz ausgestattet. Desinfektionsmittel ist ausreichend vorhanden, und auch Schutzscheiben für vier Kassen sind bestellt.

Wie sieht es aus mit Abstandsregeln?

Dafür soll eine Person permanent abgestellt werden. Sie soll Kunden zählen und darauf achten, dass sie nicht zu nah beieinanderstehen.

Mit wie vielen Kunden pro Quadratmeter rechnen Sie denn?

Das müssen wir abwarten. Im Lebensmittel-Einzelhandel gibt es ja schon Vorgaben, aber leider macht das jede Stadt und jede Kommune anders. Das ist der berühmte Flickenteppich. Aber bei einem Sicherheitsabstand von 1,50 oder zwei Metern kann jeder in etwa ausrechnen, wie viele Kunden auf die Fläche dürfen. Dass ausgerechnet die großen Kauf- und Modehäuser, die viel Platz haben und den Abstand leichter wahren können als kleine Boutiquen, vorerst ausgeschlossen sind, ist insofern ein bisschen absurd.

Hatten Sie für Ihre Mitarbeiter Kurzarbeit angemeldet, und werden sie diese jetzt zurückholen?

Ich habe fast meine komplette Belegschaft in Kurzarbeit angemeldet. Und würde einige Mitarbeitern aus der Kurzarbeit holen. Wobei wir vorhaben, in zwei Teams zu arbeiten, so dass die Gefahr, sich untereinander anzustecken, nicht möglich ist.

Werden Sie Ihre Öffnungszeiten von 9 bis 19 Uhr beibehalten?

Nein, wir wollen in Bensheim Kernöffnungszeiten von 10 bis 18 Uhr anbieten, und ergänzend dazu Zeiten für Risikogruppen, in denen ältere Menschen einkaufen können. Damit haben wir uns intensiv beschäftigt. Es geht ja auch darum, dass die Mitarbeiter gesund bleiben.

Wie kamen Sie bisher durch die Krise?

Indem wir nach Hause geliefert oder Bestellungen kontaktlos herausgegeben haben. Wir haben uns wirklich angestrengt. Und natürlich kaufen viele Kunden inzwischen in unseren beiden Online-Shops ein. Das hat uns gutgetan.

Befürchten Sie, dass Kunden Internet-Bestellungen in Zukunft bevorzugen?

Die Online-Shops sind ganz klar der Gewinner der Corona-Krise. Doch wir können auch daraus lernen. Gerade an Ostern haben viele registriert, wie viel Lebensqualität fehlt, wenn man nicht mehr in der Innenstadt bummeln, einkaufen oder einen Kaffee trinken kann. Emotional sind die traditionellen Händler klar im Vorteil. Diese Chance müssen wir jetzt nutzen.