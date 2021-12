Studie zu Wohnkosten : Kaufen ist günstiger als Mieten

Trotz der stark gestiegenen Preise für Eigentumswohnungen ist es für Selbstnutzer im Ballungsraum auf lange Sicht immer noch günstiger, eine Wohnung zu kaufen als sie zu mieten. Zu diesem Schluss kommt der Wohnkostenreport 2021 – eine Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft im Auftrag des Immobilienunternehmens Accentro. Die Zahlen der deutschlandweiten Studie wurden nun auch regional aufbereitet.

Rainer Schulze Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung.

Demnach liegt der Preisvorteil für Selbstnutzer von Wohneigentum in der Region bei rund 60 Prozent gegenüber Mietern. Am wenigsten lohnt sich der Erwerb im Rheingau-Taunus-Kreis, offenbar, weil das Mietniveau dort noch relativ niedrig ist. Aber auch dort ist es langfristig nur halb so teuer, eine Wohnung zu kaufen wie sie zu mieten. Am höchsten ist der Einspareffekt im Landkreis Groß-Gerau mit 70 Prozent. Die Großstädte Wiesbaden, Offenbach, Darmstadt und Frankfurt sind vergleichbar: In Frankfurt liegt der Kostenvorteil gegenüber Mieten bei 61 Prozent, in Wiesbaden bei 60 und in Darmstadt bei 63,5 Prozent. Deutschlandweit liegt der Kostenvorteil für Selbstnutzer gegenüber Mietern der Studie zufolge bei 56 Prozent.