Pläne für Fastnacht : Helau trotz Corona

Lebensfreude. Brauchtum. Frohsinn. Außerhalb von Fastnachtssitzungen sind diese drei Begriffe wahrscheinlich noch nie in einer solchen Häufung gefallen, wie bei dieser Pressekonferenz im Mainzer Stadthaus. Aber der Anlass war ja entsprechend: Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) wollte gemeinsam mit diversen närrischen Größen ein Signal aussenden: „Die Kampagne 2021 wird stattfinden.“ Corona hin, Virus her. Und nein, das sei keine „Vision tollkühner Männer an heißen Sommertagen“, sondern „wir sehen es als unseren gemeinsamen Auftrag an, Brauchtum zu pflegen und Frohsinn zu spenden“.

In welcher Form die Landeshauptstadt ihr vierfarbbuntes Fest im nächsten Jahr feiern will, steht freilich noch in den Sternen. Schon deshalb, weil heute noch niemand sagen könne, wie sich die Pandemie entwickele und welche rechtlichen Rahmenbedingungen im Januar und Februar gelten werden. „Mit Sicherheit werden immer noch Abstands- und Hygieneregeln gelten“, sagte der Oberbürgermeister, insofern sei klar, dass Corona die Fastnacht verändern werde. Hemmungslose Massenveranstaltungen werde es gewiss nicht geben, jedenfalls keine legalen. „Aber am Anfang steht der Wille, und der ist sehr groß“, betonte Ebling.

FAZ.NET komplett Zugang zu allen exklusiven F+Artikeln. Bleiben Sie umfassend informiert, für nur 2,95 € pro Woche. Jetzt 30 Tage kostenfrei testen

Andreas Schmitt, der Fernsehsitzungspräsident von „Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht“, ergänzte: „In der Stadt der Lebensfreude lebt man die Freude, aber man lebt nicht verantwortungslos“. Bekommt man den Satz in Reimform übersetzt, dann könnte das Motto der Kampagne in Corona-Zeiten stehen.

Fernsehsitzung vor halb leerem Saal

Schmitt warb vehement dafür, die Mutter aller TV-Fastnachtssitzungen ungeachtet der Restriktionen auszurichten. „Wir können millionenfach Fassenacht mit Herz und politischem Tiefgang vermitteln“, sagte er und erinnerte ans Jahr 1962, als die Fernsehverantwortlichen die Übertragung wegen der Sturmflut in Hamburg streichen wollten – unzählige Zuschriften von Bürgern dies jedoch verhindert hätten. „Das ist einer der Momente, für die die Fastnacht gedacht ist: Frohsinn zu verbreiten in schwierigen Zeiten“, assistierte Dirk Loomans, der Präsident des rechtsrheinischen Karneval-Clubs Kastel (KCK). Und Ebling wies auf den weltweiten Werbeeffekt der Live-Übertragungen aus dem Kurfürstlichen Schloss hin: „Das ist mit Geld nicht zu bezahlen.“

Die Vorstellung, Andreas Schmitt könnte in seiner Rolle als „Obermessdiener“ lautstark und atemlos in einen leeren Saal wettern, mutet merkwürdig an. Sie entspricht auch nicht dem, was sich der populäre Büttenredner wünscht. „Wir sind alle Amateure, wir brauchen das Feedback des Publikums“, sagte er. „Wir setzen auf ein kleines, ausgewähltes Publikum“, 300 bis 400 Leute statt der üblichen rund 900, „um gemeinsam unsere Botschaft nach außen zu tragen“.

Einen Schritt weiter, und das ist denn auch bislang das einzige Vorhaben, das über den Status einer noch zu diskutierenden Idee hinausgekommen ist, geht der Gonsenheimer Carneval-Verein. Dessen Kammerspiel anlässlich des Kampagnenbeginns am 11.11. werde ohne Zuschauer stattfinden, werde aber live im Internet übertragen, kündigte Präsident Martin Krawietz an. In diesem Jahr sei statt oder neben der Tradition Innovation gefragt, der GCV nehme die Herausforderung an. „Nicht auf Biegen und Brechen, wie wir es müssen, sondern weil wir es wollen.“

Mehr zum Thema 1/

Straßenfastnacht soll in irgendeiner Form ebenfalls stattfinden, versprach Reinhard Urban, der Chef des für die Umzüge verantwortlichen Mainzer Carneval-Vereins, angefangen von der Proklamation am 11.11. auf dem (abgesperrten) Schillerplatz und mit weniger Großkopferten auf dem Balkon des Osteiner Hofs. Auf der Strecke bleiben – beziehungsweise gar nicht erst auf die Strecke gehen – wird allerdings der Rosenmontagszug. Zum dritten Mal nach 1991 (wegen des Golfkriegs) und 2016 (wegen eines angekündigten, aber ausgebliebenen Sturms).

Ein Hygienekonzept für rund 500.000 Besucher am Straßenrand zu erstellen, würde selbst die kreativsten Köpfe überfordern. Denkbar sei jedoch, dass die Motivwagen an unterschiedlichen Plätzen in der Stadt aufgestellt und in Augenschein genommen werden können.